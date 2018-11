ČSSD uvažuje o ultimátu pro Babiše. Buď odchod premiéra, nebo rezignace ministrů

PRAHA Napětí před středečním jednáním širšího vedení ČSSD roste. Vlivná pražská organizace odhlasovala usnesení, v němž vyzývá grémium, aby vůči problémům premiéra Andreje Babiše (ANO) přitvrdilo. Buď odejde Babiš z postu premiéra a resort spravedlnosti se přesune pod kuratelu ČSSD, nebo mají ministři za sociální demokracii rezignovat.

Členem organizace a hybatelem dění ve straně je Miroslav Poche, prezidentem odmítnutý adept na post ministra zahraničí. Stanovisko pražské ČSSD má proto obzvláštní význam. Podle informací LN s podobným usnesením přijdou i další krajské organizace a ani znalci strany se neodvažují odhadnout, jak jednání dopadne. „Ať už to bude pro setrvání ve vládě, nebo proti, bude to velmi těsné,“ sdělil LN zdroj blízký vedení.

Klíčový projev vůle

Když v létě sociální demokraté rozhodovali, jestli se mají dát do vládního dobrodružství s trestně stíhaným premiérem, patřila pražská organizace do tria regionů, které vládnímu angažmá vyslovily nejvyšší podporu. O půl roku později je to buňka z hlavního města, která vyzývá vedení, aby si tentokrát duplo – buď Babiš skončí jako premiér a ANO přenechá ministerstvo spravedlnosti sociálním demokratům, nebo členové vlády za ČSSD odejdou.



Menší vládní stranu ve středu čeká klíčový projev vůle. Mají oranžoví i nadále nést břímě potíží, ve kterých vězí předseda hnutí Andrej Babiš? A je vůbec řešením odchod z vlády, když vědí, že Babiš jako premiér zůstane a oni sami budou nahrazeni tolerancí od SPD Tomia Okamury?

Spouštěčem politické krize byla tajně pořízená nahrávka premiérova syna pro televizi Seznam, kde uvedl, že jeho otec chtěl, aby zmizel kvůli kauze Čapí hnízdo, a že proto byl nedobrovolně dopraven na Krym ruským ošetřovatelem, manželem své psychiatričky. Syn je stejně jako otec obviněný v kauze Čapí hnízdo.

Ztraceni v opozici

Oficiálních vyjádření od straníků je před jednáním předsednictva a poslaneckého klubu poskrovnu, strana se domluvila, že „mluvčím“ bude předseda Jan Hamáček. „My jsme do vlády nešli, abychom řešili problémy Andreje Babiše, ale ta kauza vládu velmi zatěžuje. Ideálním řešením by byl slovenský model, to znamená vláda na současném půdorysu a výměna premiéra, ale hnutí ANO to doposud odmítá,“ sdělil včera s tím, že schůzky nejsou u konce, uvnitř strany ani s Babišem.

Jisté je, že výstupem středečního rokování ČSSD má být odhlasované doporučení vedení strany vůči poslaneckému klubu. Platit by mělo i to, že oranžoví ministři rezignují, pokud se sociální demokraté rozhodnou v pátek hlasovat pro nedůvěru vládě, aby strana nemusela vysílat negativní vyjádření vůči vlastním lidem.

Podle informací LN je atmosféra v ČSSD velmi rozjitřená a nestabilní, nikdo se neodvažuje odhadovat, s jakým závěrem předsednictvo skončí. Straně se moc nechce do mnohačetné opozice, kde jí hrozí, že se svými patnácti poslanci zapadne k hraně rozlišitelnosti. Notabene když Babiš velkou část sociálně štědrého programu adoptoval a bude v něm pokračovat už proto, že to budou žádat tolerující komunisté, i když už u toho ČSSD nebude. KSČM si včera odmávla, že se k nedůvěře nepřidá.

Zároveň sociální demokrati cítí, že běžná vládní práce či prosazené změny zapadají pod nánosem podezřelých příběhů, které se kolem Babiše vynořují a přispívají k rozpolcenosti české společnosti. Bleskový průzkum Medianu z konce minulého týdne ukázal, že premiér rozděluje Čechy podle 70 procent respondentů – současně mu ale zhruba 60 procent lidí vyslovilo uznání za to, že zlepšil výběr daní a ekonomiku. V podobném dilematu se potácí ČSSD, oranžoví se shodují, že za současného mizerného stavu preferencí si nemohou dovolit udělat chybu. Jaké řešení je pro ně to správné, ale s určitostí nevědí.

Vyměnit jen premiéra nelze

Ani ministři, jejichž pracovního zařazení se rozhodnutí bytostně týká, nejsou zajedno v tom, jestli jim dosavadní vysvětlení premiéra Babiše stačí. „Myslím si, že je to nešťastné, že to zatěžuje vládu a chtělo by to razantní řešení. Nejšťastnější by byl ten slovenský model, to znamená, kdyby pan premiér odstoupil, vyřešil si své problémy a pak by se případně vrátil,“ sdělila před ranní schůzí vlády ministryně práce Jana Maláčová. Naopak ministr zemědělství Miroslav Toman míní, že Babiš ozřejmuje souvislosti, jak slíbil, a bylo by škoda shazovat koalici, která přináší výsledky.

Aplikace zmiňovaného slovenského modelu má úskalí – politici sice hovoří o tom, že k vyřešení by postačovalo vyměnit předsedu vlády a jinak pokračovat v sestavě, jaká je nyní, ale to naráží na ústavní limity. Je ustáleným výkladem základního zákona státu, že demise premiéra znamená konec celé vlády, ostatně stejný výsledek by přineslo i to, kdyby sněmovna v pátek vyslovila kabinetu nedůvěru silou aspoň sto jednoho poslance.

„Vyměnit pouze premiéra není možné, podle dosavadních výkladů je demise předsedy demisí celé vlády, ale kdyby to bylo dohodnutým postupem, není problém zformovat poměrně rychle vládu na stejném půdorysu,“ dodal včera Hamáček. To zásadní, co takovému scénáři chybí, je dohoda. Babiš trvá na tom, že bude premiérem, Zeman trvá na tom, že Babiš bude premiérem, a hnutí ANO rovněž. Jelikož to zatím nevypadá, že by kdokoli z vypočítaných aktérů hodlal v tomto ohledu měnit názor, rozhoduje ČSSD v podstatě o tom, jestli vláda bude s ní, nebo bez ní.