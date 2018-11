Položí kauza Čapí hnízdo vládu? Klíč ke krizi má ČSSD. Vybírá ze dvou možností: špatné a špatné

PRAHA Uplynuly sotva čtyři měsíce od získání důvěry a druhý kabinet premiéra Andreje Babiše upadl do krize. Jako rozbuška posloužily nové třaskavé informace serveru Seznam Zprávy v kauze Čapí hnízdo. Vyvstalo podezření, že premiér mohl mít zájem na odstavení svého syna z dosahu policie. Kriminalisté v případu oba muže stíhají. Strany podporující vládu nyní zvažují, zda za kabinetem budou stát i nadále. Klíč k budoucnosti vlády drží ČSSD.

92. Tolik opozičních poslanců stojí o to, aby vláda v současné podobě, koaličním svazku ANO s ČSSD za podpory komunistů, padla. Pohodlně sehnali dostatečný počet podpisů ke svolání schůze, na níž se bude debatovat o vyslovení nedůvěry. Do té doby si musí především ČSSD a KSČM ujasnit, do kterého tábora se přidají. Jakými směry se budou vnitrostranické debaty ubírat?

U hlavní vládní síly není o čem mluvit, ANO si vlastní kabinet nezboří. Nepřichází ani v úvahu nesmělý nápad vzešlý z ČSSD, zda by ANO ze svého středu nevybralo nového premiéra. „Naplnění osobních ambicí Andreje Babiše, respektive jeho instalování do čela vlády, je nejdůležitější smysl existence celého hnutí. Bez Babiše v pozici premiéra ANO tento vlastní smysl existence ztrácí,“ upozorňuje politolog Daniel Kunštát.

ČSSD a KSČM v otázce přímé účasti ve vládě respektive vyslovení její podpory byly roztržené od počátku. V obou stranách probíhaly vzrušené diskuse, zda je moudré se do vládního projektu zapojit. V aktuální situaci se tyto debaty vyostřily. „V případě KSČM jsem si jist, že skupina, která chce, aby strana svou pozici opustila, je minoritní. Pokud se nestane něco zcela nepředvídaného, KSČM ji neopustí,“ uvažuje sociolog Jan Herzmann.

Politolog Daniel Kunštát přidává argument, co „soudruhy“ k takovému postoji motivuje. Vděk. „Komunisté jsou spokojeni s tím, že jim Andrej Babiš umožnil poprvé v polistopadové historii bezprostředně ovlivňovat vládní politiku a definitivně je tak legitimizoval i na celostátní úrovni,“ říká. Pochopitelně se nabízí varianta, že výměnou za trvající loajalitu si komunisté řeknou Babišovi o větší benefity pro své lidi. V tuto chvíli lze o tom však jen spekulovat.

‚ČSSD dokáže leccos vyjednat‘

Vyslovené schizma pak zažívá sociální demokracie. ČSSD přesně ví, co bude následovat, pokud premiérovi podporu odepře. Přijde o největší výhody vládního angažmá. V opozici na ni nebude vidět, ztratí možnost přímo ovlivňovat vládní politiku a u svých voličů nebude mít z čeho skládat účty. Na druhou stranu aktuálně více než kdy zní nikoliv nerozumně názor, že účast v koalici úplná výhra pro stranu není.

Dovládne Babiš? Druhou vládu Andreje Babiše jmenoval prezident Miloš Zeman 6. června, kabinet získal důvěru 12. července. Vládu tvoří koalice hnutí ANO a ČSSD, k vyslovení důvěry ji pomohly hlasy KSČM. Dohromady čítá (pro)vládní tábor 108 poslanců.

V úterý se po nových informacích v kauze Čapí hnízdo dohodlo 92 opozičních poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, STAN a TOP 09, že vyvolají hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Pro svolání takové schůze mají dostatek podpisů, konat se může v druhé půli příštího týdne.

„Takový důvod by říkal, že ČSSD angažmá v Babišově vládě nepomohlo a že při komunálních a senátních volbách se zlepšení neprojevilo. Podle mého soudu je to názor sporný, protože vládní angažmá nemá na image strany v průběhu pouhých pár měsíců efekt. Ale takový názor se může projevit a může vychýlit poměr členů ČSSD souhlasících a nesouhlasících s vládním angažmá ve prospěch negativního postoje,“ tvrdí sociolog Herzmann.



Politolog blízký sociální demokracii Lukáš Jelínek přitom upozorňuje, že boj o vládní stabilitu má naopak ČSSD využít. Jako příklad uvádí středeční hladký vládní souhlas se sociálně demokratickým návrhem na zvýšení minimální mzdy. „Na pozadí všech koaličních krizí a Babišových kauz podle mě dokáže sociální demokracie uvnitř koalice ledaccos vyjednat, podle mě se to může v příštích týdnech opakovat,“ soudí Jelínek.

Rozvod s ČSSD, sňatek s SPD?

ČSSD by ale neměla Babiše tlačit ke zdi příliš, už vůbec ne vyhrožovat vládním rozvodem. Jak by taková taktika mohla skončit, premiér jasně demonstroval středeční schůzkou s Tomiem Okamurou. Uzavřel by nový koaliční sňatek s SPD. „Myslím si, že premiér to ani sám nechce udělat. Ale dal tím jasně najevo, že když ho ČSSD zažene do kouta, nezbude mu nic jiného než tento zoufalý krok udělat. A on je k tomu připravený,“ říká Herzmann.

ČSSD si tak vybírá ze dvou variant. Špatné a špatné. Když dá Babišovi sbohem, následky jsou jasné. Když naopak setrvá, riskuje také. Hořké plody věrnosti by jen zrály pomaleji. „ČSSD se může docela dobře dříve nebo později definitivně zdiskreditovat spolu s Andrejem Babišem. A že k tomu dojde, i když to nemusí být hned, je téměř jisté,“ je přesvědčený politolog Kunštát. Podle něj kauza Čapí hnízdo bude ve finále stát Babiše politický život.

Už do tak komplikované situace se vložil prezident Miloš Zeman. Uplynulý čtvrtek se sešel s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem, v pondělí zasedne k jednacímu stolu s předsedou vlády. Úkol plynoucí z jeho funkce je zřejmý. Měl by přispět k tomu, aby se z vládní krize nestala krize ústavní či dokonce společenská. Pochopitelně však při tom sleduje vlastní zájmy.

‚Nakonec by mohli prohrát všichni‘

„Zeman pokračuje ve své zásadní, naprosto strategické podpoře Andreje Babiše. Proto bude nadále velmi důsledně prosazovat takové vládní aranžmá, v jehož čele zůstane Babiš. Jinými slovy, bude silně tlačit na ČSSD, aby setrvala v koalici,“ říká Kunštát. Hlava státu je současně velkým strašákem pro ty poslance, kteří by chtěli kabinet v současném složení rozbít.

I největší příznivci takového scénáře si pamatují, jak by se v případě zhroucení kabinetu prezident choval. Obsadil by politické kolbiště stejně, jako když jmenoval vládu Jiřího Rusnoka. „Nakonec by mohli prohrát úplně všichni, strany vládní i opozice. Každá varianta je totiž lepší než ta, že politické strany opět de facto dobrovolně odevzdají moc Zemanovi. To by byl risk nejen politicky, ale i vzhledem ke stabilitě ústavního pořádku,“ míní politolog Kunštát.

S vědomím výše uvedeného se sociální demokraté rozhodují, zda zůstanou součástí koaličního kabinetu. Hlasy z ČSSD říkají, že poslanecký klub pro své rozhodnutí využije maximálně možného času. Diskutovat hodlají až do mimořádné schůze sněmovny, ta by mohla proběhnout koncem příštího týdne. Do té doby lze jen hádat, zda vláda na aktuálním půdorysu, alespoň prozatím, přežije.

„V tomto okamžiku se nebudou stavět proti další spolupráci ani nejvášnivější oponenti Andreje Babiše,“ míní politolog Jelínek. „Tipuji, že ani předseda Hamáček v danou chvíli ještě netuší, jak se strana zachová,“ soudí Kunštát. „Odejít teď kvůli věci, která v tuto chvíli je opravdu primárně mediální bouří, teprve se ukáže, jestli za tím něco vážného je, a vzdát vliv na politiku vlády, by určitě straně nepomohlo,“ tvrdí Herzmann. „Ale podvědomě sebevražedné sklony mohou převládnout v leckterém politickém uskupení,“ uzavírá.