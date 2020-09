Dodržujte pravidlo ‚tří er‘. Klíčová v boji proti nákaze je osobní zodpovědnost, nabádá ministerský náměstek

Praha Klíčovou zbraní v bitvě proti nákaze koronavirem je osobní zodpovědnost každého z nás, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Aleksi Šedo, nový náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči.

Lidovky.cz: Denní přírůstky počtu nakažených nemocí covid-19 dosahovaly v minulém týdnu rekordních hodnot, dosud nejvíc pozitivních testů od začátku března za jeden den potvrdily laboratoře v pátek – 797. Jsou podle vás současná opatření proti šíření koronaviru dostatečná, nebo se budou přitvrzovat?

Opatření jsou v gesci těch nejpovolanějších, našich epidemiologů a hygieniků, a jsou přijímána na základě dat, nikoli dojmů. Uvidíme, jak se epidemie vyvine. Ovšem bez ohledu na opatření ze strany státních autorit nesmíme zapomínat, jakou moc má každý z nás. Ohleduplnost, dostatečné rozestupy, roušky a pečlivé mytí rukou jsou to nejmenší a současně i to nejvíc, co můžeme navzájem pro sebe udělat.

Lidovky.cz: Šéfhygienička Jarmila Rážová v minulých dnech řekla, že vystoupá-li počet nových případů za den nad hranici 400, hygienici přestanou stíhat trasovat. Ona hranice opakovaně padla, navíc někteří odborníci předpokládají, že případů může být brzy i víc než tisíc za den.

Trasování samozřejmě dál probíhá. Nastavujeme kapacity trasovaní v tzv. škálovatelném systému navyšování kapacit trasování dle aktuální potřeby. Číslo 400 osob uváděla paní hlavní hygienička jako současné průměrné kapacity protiepidemických kapacit krajských hygienických stanic (KHS). Jedná se o přibližné číslo, které je však nutné vnímat v kontextu počtu KHS, aktuální epidemiologická situace v jednotlivých regionech, charakteru případů a jejich kontaktů. Vždy záleží na počtu rizikových kontaktů a jejich charakteru. Je zásadní rozdíl, pokud jsou těmi kontakty rodinní příslušníci, nebo velká skupina cizích osob.



Kromě toho se významně a průběžně posiluje kapacita, a to jak novými zaměstnanci, tak i externími zdroji. Hygienikům pomáhají medici lékařských fakult, armádní medici a přibývají i další posily z řad nelékařských zdravotnických pracovníků.



Lidovky.cz: Tuším, co odpovíte, přesto se zeptám: můžete otevřeně říct, zda je stát připravený na pokračování bitvy proti koronaviru?

Připravený rozhodně je. Ministerstvo zdravotnictví udělalo za poslední půlrok neskutečný pokrok. Máme chytrou karanténu, vybudovaný sofistikovaný systém monitoringu vývoje onemocnění, kapacit intenzivní péče, laboratorních a odběrových kapacit, posilujeme hygienické stanice a jsme schopní v reálném čase reagovat na aktuální situaci. A dodám, že velmi důležitá je i zkušenost.



Aleksi Šedo.

Lidovky.cz: Co nás ohledně covidu čeká v příštích týdnech?

Děláme maximum pro to, aby na podzim byly připraveny hygieny i praktičtí lékaři. Teď je to hlavně o nastavení nás všech. Je nutné vzít za své fakt, že se musíme navzájem chránit. Roušky jsou prokázaný a celosvětově uznávaný preventivní nástroj, a to nejen proti covidu, ale vůči respiračním infekcím obecně. Moc bych si přál, aby si je Češi dobrovolně osvojili stejně jako na jaře, kdy jsme se stali inspirací pro většinu států celého světa.



Lidovky.cz: Tým chytré karantény zveřejnil tabulku rizika nákazy při konkrétních činnostech, což sklidilo kritiku i z úst Romana Prymuly, vašeho předchůdce ve funkci náměstka. Podle něj je graf analogií tabulky původem z USA a také zmínil, že data z Česka šedo neumožňují sestavit přesnou tabulku rizika nákazy koronavirem. Co na tabulku říkáte vy?

Dle mého se kolem obrázku vytvořila až přehnaná diskuse, kterou však z pohledu publicity vnímám jako úspěch. Chtěl-li tým chytré karantény upozornit na riziková místa nákazy, tak se to povedlo, obrázek vidělo hodně lidí. O čem je? Ukazuje, v jakých místech a situacích jim hrozí nákaza. Bary a diskotéky jsou jasné. A že je poslední ve výčtu rizik golf?

No samozřejmě, podobně jako jiné nekontaktní sporty na čerstvém vzduchu. Jistě by pro rýpaly šlo uvést třeba i gorodky či orientační běh. Soudím, že obsah sdělení je jasný, a to, že epidemiologické vlastnosti jednoho a téhož onemocnění jsou v porovnatelných státech podobné, mi přijde logické. Zveřejněný graf kvantifikuje rizika, výsledky v chytré karanténě jsou průnikem těchto rizik a opatření přijímaných v tom kterém prostředí.



Lidovky.cz: Už týden chodí víc než milion dětí znovu do školy. Myšleno z pohledu rizika šíření koronaviru – obáváte se následků jejich návratu do lavic?

Obavy jsou obecně i z návratu lidí z prázdnin do běžného života – děti šly do školy, rodiče do práce, lidé se více potkávají. Musíme být všichni zodpovědní a dodržovat základní hygienická pravidla „tří er“ – ruce, rozestupy, roušky.