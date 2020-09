Ostravská škola musela zavřít kvůli covidu, neměl kdo učit. Personální nouzi mohou vyřešit vysokoškolští studenti

Ostrava Základní škola Aleše Hrdličky v ostravské části Poruba musela být kvůli nákaze koronaviru na neurčito uzavřena. Škola informaci zveřejnila na svých webových stránkách. Ředitelka školy Hana Kazimirská v pondělí řekla, že snahou je obnovit provoz školy co nejdříve.

Vzniklou situaci škola řeší s vedením obvodu, hygieniky i ministerstvem školství. Podle Kazimirské je ve hře i varianta, že by se zajištěním výuky mohli pomoci pedagogové z jiných škol nebo třeba vysokoškolští studenti.



„Pracovníci školy a dvě oddělení dětí školní družiny byli v době do 2. září v rizikovém kontaktu s osobou, která byla pozitivně testována na onemocnění covid-19. Všem osobám z tohoto rizikového kontaktu byla nařízena karanténa a budou kontaktováni Krajskou hygienickou stanicí Ostrava,“ uvedla na webu školy Kazimirská. Dodala, že po ukončení karantény školu vydezinfikuje odborná firma.

Mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla v pondělí řekl, že škola nebyla uzavřena z rozhodnutí hygieniků, ale vedení školy, a to právě kvůli nedostatku pedagogů a ostatních zaměstnanců. Kotrla uvedl, že pozitivní test vyšel u vychovatelky družiny, která se účastnila porady. Do karantény tak musí 47 dětí a 45 zaměstnanců školy, podle vyjádření vedení městského obvodu je v karanténě 46 pracovníků. Informaci o pozitivním testu se vedení školy dozvědělo v neděli odpoledne.

Místostarosta Poruby Martin Tomášek (Piráti) potvrdil, že vedení obvodu situaci konzultuje se školou, která podle něj postupuje přesně podle manuálu ministerstva školství. „Bez jakéhokoli prodlení byly veškeré informace předány zákonným zástupcům dětí. A to e-mailem a přes aplikaci Bakalář. Rodiče, kteří nepotvrdili přijetí zprávy, byli kontaktováni telefonicky, v některých případech i osobně. Všechny rodiče bych chtěl požádat, aby pozorně sledovali veškeré informační kanály školy, kde naleznou aktuální informace,“ doplnil Tomášek.

Podle Kotrly hygienici apelují na vedení škol v regionu, aby za nynější situace zvážila organizaci práce, včetně nutnosti pořádání hromadných porad. Mluvčí dodal, že v souvislosti s nákazou v ostravské škole hygienici provádí epidemiologické šetření a dohledávají významné kontakty.

S podobnými problémy se potýká například i 8. základní škola ve Frýdku-Místku. Město minulý týden oznámilo, že žáci dvou tříd jsou kvůli nákaze covidem-19 v karanténě. Zůstat v ní muselo rovněž několik zaměstnanců. Od tohoto týdne žáky čeká omezení výuky.

Hygienici by měli zavírat školy v případě, že v nich onemocní covidem-19 nebo má povinnou karanténu více než 30 procent učitelů a žáků. Vyplývá to metodiky ministerstva zdravotnictví, kterou zpracovalo s ministerstvem školství. V méně závažných případech by hygienici měli posoudit situaci individuálně a po dohodě s ředitelem by případně doporučili jiný režim uzavření školy, což by mohlo být ředitelské volno nebo změna organizace školního roku. Týkat se to má právě i situací, kdyby je provoz školy ochromen kvůli počtu pedagogů v karanténě.

V Moravskoslezském kraji přibylo podle hygieniků za posledních 24 hodin 15 případů nákazy koronavirem. Celkem se tak nemocí covid-19 od počátku pandemie nakazilo 5322 lidí.