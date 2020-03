ČVUT od úterý ruší výuku, jde o preventivní opatření proti koronaviru. Podobně situaci řeší i VŠE

Praha Vedení Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) se po domluvě s pražskými hygieniky, ministerstvem zdravotnictví a radnicí Prahy 6 rozhodlo od úterý do 22. března přerušit výuku. Jde o preventivní opatření proti šíření koronaviru. ČTK o tom v pondělí informovala Ilona Prausová z tiskového oddělení školy.

Škola sídlí v Praze 6, kde se v minulém týdnu potvrdila nákaza novým typem koronaviru u několika lidí, kteří se vrátili z Itálie. Podle statistik ministerstva školství studuje na ČVUT zhruba 17 000 lidí.

„Vzhledem k tomu, že v Kampus Dejvice na Praze 6 je významným centrem s vysokou koncentrací studentů a pedagogů vysokých škol využívaným rovněž občany Prahy 6 a zaměstnanci firem sídlícími na Praze 6, je zde pravděpodobnost a rychlost potenciálního šíření komunitní nákazy vyšší než v ostatních částech města,“ uvedla Prausová. Přerušení výuky je podle ní jedním z opatření rektora, která mají omezit riziko přenosu nákazy.

Škola navíc zruší všechny zahraniční cesty, přijímání návštěv z ciziny, plánované konference či společenské akce. Nastaví rovněž systém zvýšené ochrany zaměstnanců v rizikových skupinách, dodala mluvčí. Podle odborníků představuje nový koronavirus vyšší riziko pro starší lidi. Opatření podle Prausové jednoznačně podpořily všechny části ČVUT. Škola má osm fakult.



Podle rektora Vojtěcha Petráčka lze očekávat, že podobně jako třeba v Itálii nebo Německu se i v ČR začne nákaza pravděpodobně rychle šířit. „V tomto okamžiku záleží jen na připravenosti a opatřeních tlumících přenos od nedetekovaných nakažených osob, jak bude tato křivka strmá,“ řekl. Opatření podle něj nemají vyvolávat paniku.

Minulý týden v pondělí a úterý přerušilo ČVUT výuku na dvou fakultách kvůli tomu, že kolega nakaženého pedagoga z České zemědělské univerzity (ČZU) byl minulý týden v budově ČVUT v Dejvicích, kterou fakulty sdílejí. ČZU pak rozhodla o zrušení výuky na celý minulý týden.



Výuku dočasně ruší i VŠE

Kvůli kontaktu studentky s člověkem nakaženým koronavirem přeruší výuku i Vysoká škola ekonomická v Praze. Škola přijala oznámení studentky o tom, že přišla do kontaktu s nakaženou osobou. Studentka je v současné době v domácí karanténě a čeká na výsledky testů, které by jí měly být oznámeny zítra (10. 3. 2020). Informaci škola postoupila Hygienické stanici hlavního města Prahy a čeká na odpověď. Z preventivních důvodů ale rektorka VŠE rozhodla o zrušení výuky od 16:15 h dne 9. března 2020.

V úterý 10. března 2020 bude škola celý den uzavřena (kampus Žižkov a kampus Jižní město) a bude probíhat dezinfekce všech prostor. Studentka je v domácí karanténě, nebydlí na kolejích.

Mezi případy nakažených novým typem koronaviru, které byly oznámeny minulý týden, jsou rodiče dětí z několika škol z Prahy 6. Testy dětí byly negativní. Radnice Prahy 6 v pátek vyzvala rodiče, aby své děti tento týden neposílali do základních a mateřských škol. O víkendu nechala všechny své školy a školky vydesinfikovat. Do základních škol dnes podle mluvčího radnice Ondřeje Šrámka dorazilo asi 12,5 procenta dětí a do mateřských škol 14,5 procenta.



Česko má teď celkem 35 pacientů s nákazou koronavirem, v pondělí přibyly tři.