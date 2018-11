ČVUT se ohradilo proti tvrzení Greenpeace ohledně zatajení smluv, podle univerzity podléhají obchodnímu tajemství

PRAHA České vysoké učení technické (ČVUT) nesouhlasí s tvrzením organizace Greenpeace, že postup univerzity ohledně nezveřejnění několika smluv se Severní energetickou nesplňuje podmínky zákona. Od počátku byly smlouvy označeny jako podléhající obchodnímu tajemství, řekli vedoucí právního odboru rektorátu ČVUT Lukáš Kos a prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost Zbyněk Škvor. Greenpeace se kvůli neposkytnutí informací s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím obrátilo na soud.

Ekologická organizace podle středeční tiskové zprávy požadovala informace o smlouvách ČVUT se Severní energetickou ze skupiny Sev.en Energy. Dvě smlouvy ČVUT podle ekologů i po podaném odvolání odmítlo zveřejnit s odkazem na energetickou společnost, která obsah označila za obchodní tajemství. Podle ekologů byl postup nestandardní mimo jiné tím, že se univerzita společnosti zpětně doptávala, zda kontrakty obsahují obchodní tajemství či nikoli.



Zástupci ČVUT sdělili, že jde celkem o pět smluv se Severní energetickou či propojených subjektů. Dvě z nich univerzita organizaci Greenpeace poskytla, tři nikoli. Kromě ekology zmiňovaných kontraktů o trvalém partnerství a spolupráci a o studii rekonstrukce kotelny v elektrárně Chvaletice má jít i o smlouvu o kontrolní činnosti. „Od začátku bylo dáno, že podléhají obchodnímu tajemství, nikoli zpětně,“ řekl Kos. Podle něj se univerzita zachovala férově a je důležité, aby z každého práva „přežilo“ maximum.

„Pokud se Greenpeace domnívá, že byly smlouvy neoprávněně označeny za obchodní tajemství, musí rozhodnout soud. Bude na Severní energetické, aby si to obhájila,“ doplnil Škvor. ČVUT podle něj v současné situaci nijak jinak postupovat nemůže a ani nesmí. Povinný subjekt se vždy musí dotázat na vyjádření protistrany jako dotčené osoby, které se informace týká.

Zveřejnění smluv i přes obchodní tajemství by podle něj mohlo univerzitu poškodit. „Podniky by s námi méně spolupracovaly, protože by u nás bylo obchodní tajemství méně chráněno. Takový postup si žádný subjekt vůči partnerovi nemůže dovolit,“ řekl.

Údajný střet zájmů

Greenpeace také zmínilo, že smlouvy za ČVUT vyjednala bývalá šéfka odboru pro řízení projektů a transfer technologií Darja Elfmarková, která loni po dohodě s tehdejším rektorem Petrem Konvalinkou univerzitu opustila. Z univerzity musel už dříve odejít i její manžel Miroslav, který byl pravomocně odsouzen za podvod. Případný střet zájmů Elfmarkové, jež podle ekologů byla zároveň majitelkou PR agentury Goodcom a provozovatelkou webu iuhli.cz, ČVUT nekomentovalo.

Podle prorektora Škvora ale musel smlouvu podepsat například rektor či jeho zástupce, kvestor, případně na fakultách děkan, proděkan či jeho tajemník, nebo osoba, která k tomu měla příslušné zmocnění.