Do Brna bez omezení? Začátkem října, slibuje Havlíček. Úsek dálnice D1 se daří zmodernizovat v rekordním čase

Nyní jsou na D1 čtyři velké uzavírky kvůli modernizaci, v pondělí se otevře úsek u Mirošovic. „Zbývat tak budou poslední tři úseky. Ten mezi Koberovicemi a Humpolcem by měl být hotov s týdenním předstihem, tedy o víkendu 25. a 26. září, poslední dva úseky včetně tohoto u Ostrovačic pak o víkendu 2. a 3. října,“ uvedl Havlíček.



Úřad vlády ČR @strakovka V pondělí se řidičům otevře zrekonstruovaný úsek dálnice D1 Mirošovice–Hvězdonice. Modernizace D1 po osmi letech míří do finále. „Ještě zbývající dokončit tři úseky, které bychom měli otevřít do začátku října,“ uvedl při návštěvě dálnice premiér @AndrejBabis. https://t.co/WZXSFO00Oj oblíbit odpovědět

Ředitel Mátl poté dodal, že úsek u Ostrovačic byl pro firmu mimořádně náročný. „Je to jediný úsek, který jsme zvládli modernizovat a položit cementový kryt v obou jízdních pásech za jediný rok, což je velice náročné. Vše ale postupuje podle harmonogramu a pokud nedojde k nějakým mimořádným událostem, jako by byly třeba extrémní deště, vše by mělo být hotové v plánovaném termínu,“ uvedl Mátl.

Havlíček připomněl, že pro letošní dokončení letité modernizace D1 byl zásadní postup z loňska, kdy se pracovalo na sedmi úsecích, což představovalo prakticky polovinu dálnice. „V jednu chvíli pracovalo na úsecích až 1000 lidí, a to v době koronaviru, kdy firmám často chyběli lidé, kteří byli třeba v karanténě. Loňský rok ale byl zásadní pro letošní dokončení modernizace,“ dodal Havlíček.

Aby se dálnici D1 dopravně ulevilo, je podle Mátla zapotřebí dokončit její alternativu, dálnici D35, která má také propojit Čechy a Moravu. „Příprava pokračuje úspěšně a ještě letos bychom měli otvírat prvních 12 kilometrů od Opatovic. Odvedení části dopravy na tuto dálnici je zásadním krokem, který umožní stáhnout provoz mezi Čechami a Moravou na alternativní trasu,“ dodal Mátl.

Dálnice D1 je nejen nejstarší a nejdelší českou dálnicí, ale v některých úsecích i nejvytíženější a nejnebezpečnější a nyní také vinou častých oprav a mnohaleté modernizace nejpomalejší.