Další části u zřícené zdi v Zákupech je nutné staticky zajišťovat, hotovo bude v řádu týdnů

ZÁKUPY (ČESKOLIPSKO) Staticky zajišťovat bude nutné další části u zřícené zdi severního křídla zchátralého zámeckého hospodářského dvora v Zákupech. V pátek to uvedl statik. Dvůr je národní kulturní památkou, část zdi se zřítila ve čtvrtek. Kastelán zámku Petr Weiss odhaduje, že zajištění bude hotovo během několika týdnů. „Už se to domlouvá. Od počátku příštího týdne se tady budou střídat odborníci a bude se to připravovat,“ uvedl Weiss. Kolik bude statické zajištění narušené části stát, zatím neví.

Hospodářský dvůr je jednou z nejohroženějších národních památek v Libereckém kraji. Vznikl ve druhé polovině 17. století. Část zdi o rozměrech deset krát šest metrů se zřítila ve čtvrtek ráno, nikomu se nic nestalo. „Příčina je daná stavem památky, to znamená tou zchátralostí, zatékáním. V Zákupech se zřítila část zdi hospodářského dvora zámku, jde o národní kulturní památku Došlo k porušení svislých i vodorovných konstrukcí, a to vše vedlo destrukci,“ uvedl Weiss. Aby se do dvora nikdo nedostal, začalo se v pátek s výstavbou provizorního plotu. Hotov by měl být do večera. „Obnovujeme plot, který tam už kolikrát byl a který nám vandalové a zloději ničili a odnesli,“ řekl kastelán.

Podle památkářů dvůr historickou hodnotou převyšuje přilehlý zákupský zámek. Ve vlastnictví státu je od roku 2003 a už tehdy byl v dezolátním stavu. Na základní statické zajištění památkáři vydali v předchozích letech asi devět milionů korun. „Od doby, co stát převzal areál, pořád se dělalo nějaké statické zajištění. Leckde tam jsou výdřevy, podepřené klenby v přízemí, patře, různě provizorní zastřešení,“ dodal Weiss. Podle odhadu je na celkovou obnovu dvora potřeba 600 až 700 milionů korun. Na záchranu jeho nejcennější části, tedy jižního křídla, kde bývaly konírny, získali památkáři před dvěma lety i evropskou dotaci přes 95 milionů korun. V roce 2019 byla veřejná zakázka na generálního dodavatele obnovy. „Ale musela být zrušena, neboť nabídky převýšily finanční limit. V nejbližších dnech bude vyhlášena nová veřejná zakázka, již s navýšeným limitem 127 milionů korun. Věřím, že nyní již generálního dodavatele najdeme a s obnovou začneme co nejdříve,“ uvedl ředitel Územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec. Rekonstrukci v budoucnu potřebuje i budova bývalého pivovaru, chlévy či prostory, které v minulosti obýval obslužný personál zámku.