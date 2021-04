Další dva roky bez vězení. Soud přerušil lobbistovi Janouškovi výkon trestu

Roman Janoušek - Někdejší lobbista a podnikatel Janoušek byl v minulosti označován za šedou eminenci pražské politiky. Začínal jako číšník a trenér tenisu, podnikal v realitách. Média se později rozepisovala o jeho kontaktech s politiky včetně někdejšího pražského primátora Pavla Béma (ODS). V roce 2012 způsobil Janoušek v opilosti dopravní nehodu, za niž byl odsouzen. Výkon trestu má ale od května 2018 přerušený kvůli zdravotnímu stavu, soud tehdy rozhodl o dvouletém odkladu návratu za mříže. Výkon trestu ze zdravotních důvodů se na jeho žádost přerušuje opakovaně. Ve vězení dosud strávil zhruba rok a čtvrt. - Při nehodě Janoušek v Praze úmyslně srazil autem ženu. Čelil obžalobě z pokusu o vraždu, prvoinstanční soud jej v dubnu 2014 potrestal třemi lety za těžké ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. V září téhož roku vrchní soud trest zpřísnil na 4,5 roku. V červenci 2015 odmítl Nejvyšší soud dovolání Janouška i žalobce. - Janoušek požádal o nové projednání kauzy. Pražský městský soud žádosti nevyhověl už v roce 2016. Ústavní soud (ÚS) mu ale loni nařídil, aby se lépe vypořádal s mužovými argumenty. Janouškův advokát opíral požadavek na obnovu trestního řízení o to, že vnímání jeho klienta mohla v době incidentu ovlivnit závislost na alkoholu a také hematom na mozku. Soud loni v květnu Janouškovu žádost o nové projednání jeho dopravní nehody znovu zamítl. Usnesení není pravomocné. - Janoušek nastoupil v listopadu 2014 do věznice. Zůstal v ní do března 2016, kdy byl dočasně propuštěn ze zdravotních důvodů. Do vězení se měl vrátit na jaře 2017. Janoušek následně neúspěšně žádal o upuštění od výkonu zbytku trestu. Pražský vrchní soud v létě 2019 při projednávání stížnosti mimo jiné uvedl, že při jím nařízeném sledování se zjistilo, že Janoušek chodí bez doporučeného doprovodu na plovárnu, vyjel si v tropickém horku na kole a navštívil galerii. - Podle lékařských posudků Janoušek trpí nevyléčitelnou nemocí a při chůzi se musí opírat o francouzskou hůl. Po operaci mozku má podle lékařů v hlavě implantát, který by se pohybem mohl uvolnit, a Janouška tak zabít. Server Seznam Zprávy ale letos koncem února zveřejnil fotografie z přelomu let 2019 a 2020, na kterých se Janoušek bez hole pohybuje na zasněžených svazích rakouských Alp. - Loni v lednu navrhla policie obžalovat Janouška v kauze transakcí kolem firmy Chambon, která zajišťovala krevní testy. Policie obvinila Janouška spolu s dalšími lidmi kvůli transakcím již v březnu 2017. Chambon podle dřívějších zjištění médií údajně získával v letech 2009 až 2010 neoprávněně velké úhrady od pojišťoven za testy pro nemocnice. Policie se na laboratoř zaměřila po rozsáhlé razii v roce 2013, která skončila pádem vlády premiéra Petra Nečase (ODS). - Janoušek začal podnikat brzy po listopadu 1989. Zaměřil se na reality, vyhrál například výběrové řízení na provozování kina Blaník na Václavském náměstí v Praze, kde se mimo jiné pořádaly protidrogové přednášky. V té době se také seznámil s pozdějším primátorem Bémem, který byl odborníkem na drogovou problematiku. O nadstandardních vztazích mezi lobbistou Janouškem a politikem Bémem spekulovala média řadu let. - V březnu 2012 zveřejnila Mladá fronta Dnes odposlechy, které byly pořízeny již v roce 2007 a na nichž Janoušek hovoří zejména s Bémem (oslovovali se "Mazánku" a "Kolibříku"). Podle deníku měl Janoušek tehdy velký vliv na rozhodování o důležitých obchodech na pražském magistrátu. O lobbistovi, jenž sám sebe v tisku charakterizoval jako "politického podnikatele", se psalo také jako o jednom z takzvaných kmotrů s vazbami hlavně na pražské občanské demokraty. - Kromě Béma měl Janoušek kontakty i na další významné lidi z politiky a byznysu. Byl například jedním z účastníků výletu na golf do Dubaje počátkem roku 2011, kam letěli i tehdejší šéf elektrárenské firmy ČEZ Martin Roman, předseda vlivného rozpočtového výboru Sněmovny Pavel Suchánek (ODS), generální ředitel Českých drah Petr Žaluda, ředitel pražského dopravního podniku Martin Dvořák a ředitel plzeňské Škody Transportation Tomáš Krsek. - Janoušek měl podle médií blízké vztahy také s bývalým náměstkem pražského vrchního žalobce Liborem Grygárkem, jenž byl obžalován ze zneužití pravomoci právě v souvislosti s Janouškem. Podle dřívějšího obvinění nedal Grygárek pokyn k objasnění podezření na praní špinavých peněz v zahraničí (o pomoc žádalo Švýcarsko). Grygárkovo stíhání ale v červenci 2019 zastavil pražský městský soud, rozhodnutí nedlouho poté potvrdil také Vrchní soud v Praze a v září Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyššího žalobce Pavla Zemana. - V minulosti Janoušek zasedal v orgánech řady společností, včetně firmy Ora Print, v níž působil jako šéf představenstva bývalý předseda Věcí veřejných (VV) Radek John. Na společnost média upozornila kvůli podezřelým zakázkám od VZP a Lesů ČR. Podle spekulací médií Janoušek před lety rodící se VV finančně podpořil, on sám i představitelé strany to ale popírali. Nyní Janoušek podle obchodního rejstříku v orgánech žádné firmy nefiguruje, nemá ani živnostenský list. - Janoušek se narodil 3. července 1968 v Praze. Po gymnáziu pracoval jako číšník. Podle médií působil například v hotelu na pražském Tylově náměstí, kde se také potkal s některými svými pozdějšími spolupracovníky. V 80. letech si přivydělával jako trenér tenisu a také vyhledával v Československu umělecké předměty pro německé zájemce. V 90. letech Janoušek vystudoval práva a v roce 2003 získal titul JUDr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.