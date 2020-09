Další překonaný rekord. Při největším nedělním přírůstku přibylo 1305 nakažených

PRAHA Počet nově nakažených koronavirem za 27. září byl největším nedělním nárůstem v Česku od začátku epidemie. Přibylo 1305 případů nemoci covid-19, zatímco třeba předchozí neděli bylo nově nakažených jen 985. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Celkem bylo od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy covidu-19, zaznamenáno 64.597 nakažených. Aktuálně nemocných je 32.723, což je o zhruba 1500 více než celkový počet lidí, kteří se dosud z covidu-19 vyléčili.

Neděle obvykle patří ke dnům v týdnu, kdy je kvůli nižšímu počtu provedených testů množství nových případů nízké. Nárůst za tuto neděli je ale jeden z nejvyšších víkendových přírůstků vůbec. Jen ve třech víkendových dnech od začátku epidemie bylo zaznamenáno více případů než v neděli 27. září. Výrazný byl i nárůst za sobotu 26. září, kdy bylo potvrzeno 1983 případů nemoci, což byl druhý nejvýraznější přírůstek o víkendovém dni od 1. března.



Nemoc má u většiny lidí lehčí průběh. V poslední době však v Česku značně vzrostlo množství hospitalizovaných i zemřelých. Počet lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnici, se podle posledních údajů ministerstva k sobotě zvýšilo od začátku září zhruba pětinásobně na 802. Na více než pětinásobek stoupl i počet hospitalizovaných, kteří jsou ve vážném stavu. Podle ministerstva jich je 181. Jen za tento týden už přibyly v nemocnicích téměř tři stovky nakažených.

Některá lůžka pro akutní pacienty jsou podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly obsazena lidmi, kteří akutní péči nepotřebují. „My tady hospitalizujeme spoustu sociálních pacientů, kteří by měli být v úplně jiných zařízeních, ne v zařízeních akutní lůžkové péče. A když to nějakým způsobem kvantifikujeme teď u covidu, tak to je plných 40 procent pacientů,“ řekl v neděli v pořadu Partie televize Prima.



Počet úmrtí lidí nakažených koronavirem od začátku epidemie v Česku již dosáhl 606. Od začátku září narostlo množství zemřelých o více než dvě pětiny. Za sobotu přibylo 14 zemřelých a v neděli dalších sedm. Jen za tento týden zatím zemřelo přes osm desítek nakažených.

Případů covidu-19 přibývá nyní nejvýrazněji v Praze a okolí. Největší nárůst byl za posledních sedm dní podle údajů ministerstva v okrese Praha-západ se zhruba 227 případy v přepočtu na 100.000 obyvatel. V Praze přibylo za uplynulý týden přes 219 případů a v okrese Praha-východ 212. Přibližně 219 nakažených za uplynulý týden bylo také v okrese Náchod a v okrese Uherské Hradiště bylo nových případů přes 217.