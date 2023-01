Nerudová: Další prezidentskou kandidaturu nevylučuji. Chci naslouchat mladým lidem

Lidovky.cz: Co říkáte na výsledky voleb?

Já pevně věřím, že se podaří, aby Andrej Babiš nebyl prezidentem České republiky.

Lidovky.cz: Přeci jenom, předvolební průzkumy vám dávaly mnohem vyšší šance, kolikrát hodně přes dvacet procent. Nakonec jste získala ani ne čtrnáct procent hlasů. Kde se stala chyba?

Mám pro to velmi prozaické vysvětlení v tom, že tu byla poměrně mimořádná situace a jedna třetina voličů nebyla rozhodnutá. A ta se nakonec možná přiklonili k tomu silnějšímu – Petru Pavlovi, protože měli strach, že by Andrej Babiš mohl vyhrát už v prvním kole.

Lidovky.cz: Vy už jste vyjádřila podporu právě Petru Pavlovi v druhém kole, myslíte si, že vás voliči poslechnou?

Já jsem se už dnes k večeru s panem Pavlem setkala a pogratulovala mu k vítězství. Dohodli jsme se, že se uvidíme znovu v pondělí a probereme možné formy mé podpory. To, jak bych mu mohla pomoci.

Lidovky.cz: Takže jste ještě neřešili konkrétní podobu vaší podpory? Nebo máte o ní alespoň vy nějakou představu?

Ne, to jsme konkrétně neřešili. Shodli jsme se, že dnes je atmosféra úplně všude hodně napjatá a že se proto potkáme znovu v pondělí.

Lidovky.cz: A co s vámi bude dál? Co nyní plánujete?

Já se plánuji hlavně vyspat, to je první věc. Chci si odpočinout, abych získala trochu odstup. Pak budu přemýšlet, jak budeme pokračovat dál.

Lidovky.cz: Budete kandidovat i v dalších prezidentských volbách za pět let?

Všechny možnosti jsou otevřené.

Lidovky.cz: Vám se podařilo do kampaně zapojit hodně mladých lidí, mezi dobrovolníky byla i řada nezletilých, včetně vašeho syna. Čím si to vysvětlujete?

Dlouhodobě naslouchám mladé generaci, vidím, že to jsou úžasní lidé. Neodsuzuji je za to, že mají někdy jiný pohled na svět. Vždycky jsem se snažila i jako rektorka univerzity prosazovat jejich témata a budu v tom samozřejmě i dál pokračovat. Je to i jejich obrovský zásluha a já bych jim chtěla moc poděkovat. Mladí lidé jsou inspirací a jejich nasazení bylo dechberoucí. Nikdo z kandidátů neměl za sebou takovou sílu.