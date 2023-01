Pavel: Pro druhé kolo není třeba příliš měnit strategii, která nám pomohla vyhrát to první

K přepisu odpovědí prezidentského kandidáta z tiskové konference přidáváme i pár reakcí jeho syna Jana pro Lidovky.cz.

Co říkáte na výsledky?

Mnozí novináři a političtí komentátoři si stěžovali, že tyto volby jsou docela nuda. Musím říct, že to tak ani moc nevypadá. Když jsem se díval na sčítání, výsledek vypadá téměř shodně. Rozdíl je mezi mnou a Andrejem Babišem v setinách procent hlasů. Na to, že jsem podle něj byl zcela nezkušený člověk, tak ten výsledek nevidím jako špatný. Jsem rád, že se voleb zúčastnilo více než 68 procent občanů. Vnímají to jako svoji věc. Skutečně chtějí, aby se v naší zemi leccos změnil.

Zároveň bych chtěl ocenit přístup svých protikandidátů, konkrétně Danuše Nerudové, Pavla Fischera a Marka Hilšera. Všichni tři mi vyjádřili podporu. Budu s nimi jednat, jak tuto podporu převedeme do praktické podoby. Počítám s tím, že následující dva týdny bude hlavním tématem naší komunikace skutečnost, jestli v naší zemi bude nadále panovat chaos a populismus, anebo se vrátíme k tomu, že budou platit pravidla. Že politici budou dodržovat, co slíbí. Že budou s lidmi komunikovat transparentně a že budeme důvěryhodnou zemí pro naše spojence. Bude záležet na každém hlasu. Proto bych chtěl všem občanů vzkázat, nepolevte a přijďte ke druhému kolu, pokud možná v co nejvyšším počtu.

JAN PAVEL, syn prezidentského kandidáta, pro Lidovky.cz: Děda byl přísnější než otec Co říkáte na těsné vítězství svého otce?

Je to krásné. Kde vlastně pracujete?

Pracuji ve vývojem centru Škody Auto. Měl váš táta podporu mezi kolegy ve Škodovce?

Já jsem se o tom s kolegy nebavil. Dozvěděli se o tom, že jde o mého otce, paradoxně až včera. Dá se říci, že to věděl jeden kolega. Co je nejsilnější vlastnost otce?

Má jich spoustu. Myslím si, že je to ale hlavně klid a rozvaha. Má to v hlavě dobře poskládané. Používá rázné odpovědi. V jednom rozhovoru váš otec mluvil o tom, že měl přísnou výchovu. Platilo to i v případě vaší výchovy?

Děda byl přísný, ale spravedlivý. Táta nebyl tak přísný jako děda.

Jak bude vypadat vaše kampaň a budete se ucházet o hlasy dalších poražených kandidátů?

Podle mě představuje 30 procent tvrdé jádro voličů Andreje Babiše. S těmi se dalo počítat. Pět procent navíc přičítám tomu, že je tu řada lidí, kteří jsou znepokojeni nebo zklamáni výkony vlády. Protože Andrej Babiš na tuto vlády od počátku útočil velmi nevybíravě, každý problém, který nastal, přisuzoval neschopnosti této vlády, rozumím tomu, že pět procent lidí se přidalo ke kritikům, a k podporovatelům Andreje Babiše. I na tyto lidi se budu chtít zaměřit, abych jim dal najevo, že cesta z jejich frustrace nevede příklonem k Babišovi, ale tím, že tyto problémy budeme řešit se současnou vládou. Ne že v době krize shodíme vládu a nebudeme spoléhat na nerealistické sliby, jak to dělal Andrej Babiš.

Zůstane váš program stejný i pro druhé kolo?

Pokud nás naše strategie přivedla k vítězství v prvním kole, není důvod ji nijak měnit. Budeme se ji držet a přidáme na důrazu.

Díval jste se na kampaň bývalého prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše, který nakonec prohrál? Vzal jste si z ní poučení?

Samozřejmě se dívám do minulosti. I moje vlastní minulost je důkazem, že se dokážu poučit. Já nejsem Jiří Drahoš. Každý jsme jiný.

Máte radost, že jste nakonec porazil Andreje Babiše?

Mám velikou radost. To všichni vidí. Usmíval bych se mnohem více, kdyby rozdíl byl třeba deset procent. Výsledek je ale tak těsný, že v tom spíše vidím těžkou práci do druhého kola než důvod k velkému slavení.

Pojedete do Moravskoslezského a Ústeckého kraje, kde jste oproti Andreji Babišovi neuspěl?

Počítám určitě s návštěvou Moravskoslezského kraje. Uvidíme, jestli i těch dalších. Zmíněné výsledky mě nepřekvapují. Andrej Babiš se zaměřil na to, aby objel kraje, kde je frustrace větší. V nich zní kritika vlády velice dobře. Lidé na ni reagují pozitivně. Budu se snažit přesvědčit lidi o tom, že slib – Ano bude líp – nestačí a že je potřeba udělat něco víc.

Budete souznít s vládou nebo vůči ní přitvrdíte před druhým kolem?

Nikdy jsem neřekl, že jsem vládním kandidátem. Ani vláda neřekla, že jsem jejich kandidátem. Pokud jde si vláda kritiku dle mého zaslouží, kritizuji. K některým opatřením jsem se kriticky vyjádřil. Nikdy jsem neřekl, že vše, co Fialova vláda děla, dělá správně a včas. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že je to lepší vláda než ta Andreje Babiše a že má smysl s touto vládou spolupracovat. Nikdy bych neřekl, že půjdu vládě po krku. Cesta je najít společnou řeč a nevyvolávat další krizi.

Mohl byste být více konkrétní, jak byste chtěl apelovat na vládu, aby dělala něco lépe?

Mohu se opřít o zkušenost z minulosti, kdy jsem měl za úkol dosahovat konsensus mezi 30 členskými státy NATO. Třicet aktérů vnitřní politiky rozhodně nemáme. Bude snadnější dojít ke shodnému stanovisku, pokud máme na mysli optimální řešení pro tuto zemi. Sám žádný ambiciózní plán nemám. Jde mi o řešení, které bude fungovat.

Přál jste si do druhého kola Andreje Babiše?

Jako občan bych si do druhého kola raději přál Danuši Nerudovou. Pak by měli občané jistotu, že nebudou mít v čele státu populistu. Jako člověk, který má rád výzvy, jsem se svým způsobem těšil, že pokud postoupím do druhého kola, budu tam mít za soupeře Andreje Babiše.

Co chcete nabídnout voličům v malých vesnicích a obcích?

Máte pravdu, že lidi z regionů, kde se žije hůř, lidé vnímají dopady krizí v malých obcích a městech více než ve velkých městech. Bude důležité, že pro ně mám prezident nějaké řešení. Ať jím bude kdokoli, je důležité říci, že jim prezident sám nepomůže. Řešením bude spolupráce. To je, když hovořím o tom, že budu spolupracovat s vlíádou na co nejlepším řešení i když s ní ve všem souhlasím.

Jak chcete motivovat mladé voliče před druhým kolem?

Poučil jsem se, že mladé lidi nejde kontaktovat jen na besedách na školách. Proto jsme se v poslední fázi kampaně zaměřil na jinou komunikaci s mladými. Ta se ukázala jako efektivní. V tom budu pokračovat. Pokud jde o kontaktní kampaň, když uvážíme, jak dlouhé bude období před druhým kolem, tak se toho moc stihnout nedá. Budeme se snažit být maximálně aktivní.