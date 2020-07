‚Data v pátek, přebliknutí v pondělí.‘ Ministr Vojtěch vysvětlil fungování semaforu rizika

Praha Data pro zařazení okresů do jednotlivých rizikových skupin budou hygienici vyhodnocovat vždy v pátek, kdy se také dohodnou na případném přijetí příslušných restriktivních opatření. Takzvaný semafor rizika bude zveřejňován následně v pondělí vždy ve 12:00. Novinářům to ve středu řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podle Vojtěcha Ústav zdravotnických informací a statistiky vždy v pátek poskytne hlavní hygieničce Jarmile Rážové datové podklady, která budou založena nejen na aktuálním počtu nemocných covidem-19, ale i na delším trendu nebo na podílu nakažených v rizikových skupinách. Rážová následně projedná opatření pro jednotlivé okresy s příslušnými krajskými hygienickými stanicemi.



Vojtěch uvedl, že by měla Rážová najít s krajskými hygieniky konsenzus na tom, jaká opatření se přijmou. Pokud by ale mezi nimi byl rozpor, měla by mít hlavní slovo při rozhodnutí o přijetí restrikcí hlavní hygienička.

Semafor určující míru rizika začne ministerstvo zdravotnictví zveřejňovat 3. srpna, aktualizovat ho bude v týdenních intervalech. Riziko nákazy bude rozlišeno do čtyř barevných stupňů - bílé, zelené, žluté a červené, na základě kterých budou přijímána příslušná opatření proti šíření koronaviru. Podle dat z minulého týdne by do žluté barvy spadala pouze Praha, několik dalších okresů by bylo zelených a většina Česka by byla zařazena do bílé skupiny.