Dělník bulváru starostou. Novotný měl doma klausovce, kvůli Fialovi by ‚skočil z okna‘

PRAHA Protekční dítě, bulvární novinář či pokerový hráč Pavel Novotný vstoupí do další role. Pokud se nestane něco mimořádného, syn moderátora Petra Novotného usedne do křesla starosty pražských Řeporyjí. Podpora voličů vynesla jeho ODS k přesvědčivému vítězství, koalici postaví se Zelenými, Piráty a zástupcem hnutí ANO. Odcházející starostka Řeporyjí přeje Novotnému do funkce hlavně zodpovědnost, šéf pražské ODS se nechá překvapit.

Jako neurvalého, drzého a provokujícího zná široká veřejnost Pavla Novotného coby bulvárního novináře. O jeho politickém životě se však zdaleka tolik neví. Přitom stranickou průkazku ODS si pořídil už v roce 2002 ve svých jednadvaceti letech, vždy náležel k místní organizaci v Řeporyjích. Novotný nikdy nežil jinde. Svůj politický život prakticky nemohl spojit s jinou stranou, do ODS vedla cesta přirozeně.

„Snad mi táta, který si dával vždy pozor, aby se politicky neprofiloval, odpustí, když prozradím, že byl velký klausovec. U nás doma se jiná strana nevolila. Ideje, které reprezentuje, mi navíc byly a jsou blízké,“ sdělil serveru Lidovky.cz Novotný. Hranice víry v ODS si osahal roku 2015, když propukla uprchlická krize. Několik stranických kolegů volalo po jeho vyloučení kvůli tomu, že se v médiích opřel do xenofobních postojů části veřejnosti.

Novotný byl připravený odložit stranickou průkazku, ale nakonec mezi občanskými demokraty zůstal. Dočkal se zastání z vyšších míst. „Tehdy mě povzbudil bývalý šéf regionu Filip Humplík, o kterém vím, že za mě žehlil kde co. Pražská ODS mě vždycky podržela. Jsem uličník, ale jako jednomu z mála na oblasti se mi nerozpadla buňka. Moje práce na místní úrovni byla vedení svatá i v době, kdy jsem byl fakt napřesdržku,“ podotýká.

V té době řeporyjské ODS už rok předsedal, měl za sebou také první období coby opozičník v místním zastupitelstvu. Ve volbách 2014 post obhájil. Tehdy byl jediným zástupcem ODS v komunálu. Tamější buňka se potácela v krizi, čítala šest členů. Novotný ji ale padnout nenechal. „Dnes máme osm členů a v listopadu budu přijímat další čtyři. V Řeporyjích! Za čtyři roky budeme stavět kandidátku jen z členů ODS, jsem na to pyšný.“

Spojení bulvárního světa s politickým

Pozice Novotného v ODS jasně určují hranice rodné obce, dál jeho vliv nesahá. Alespoň takto o kolegovi mluví šéf pražské ODS Tomáš Portlík. „Je ikonou své radnice, kde má volební výsledek, který odpovídá tomu, jak ho tam lidé vnímají. Ale z hlediska práce v pražské ODS nemá žádný vliv, není členem žádného stranického orgánu,“ uvedl pro server Lidovky.cz Portlík.

Kolegové z pražské ODS ho vnímají jako neopakovatelného solitéra, k němuž je třeba přistupovat s nadhledem. „Mám exoty rád, protože vás vždycky něčím obohatí,“ řekl serveru Lidovky.cz pod zárukou anonymity vysoce postavený straník. „Problém Novotného je spojení bulvárního mediálního světa s politickým, politiku má postavenou na provokaci. Mě provokace v politice nebaví, je to kolektivní sport,“ poznamenal předseda Portlík.

Na řeporyjské radnici vystřídá obratem po volbách smluvená koalice ODS, Pirátů, Zelených a jednoho zástupce ANO místní nezávislé uskupení. Jeho vládě obec podléhala osm let. Končící starostka Marcela Holovská letos nekandidovala. „Pevně věřím, že v sobě najde řádný díl zodpovědnosti, nebude ke starostování přistupovat jako k bulváru a udělá vše, aby Řeporyje pod jeho vedením vzkvétaly,“ řekla pro Lidovky.cz starostka.

Do hodnocení jeho dosavadního působení v zastupitelstvu se příliš pouštět nechce. Brání jí v tom Novotného ne zrovna vzorná docházka, což připouští i sám budoucí starosta. „Měl jsem celkem absence,“ přiznává. „Jeho účast nebyla valná. Díky jeho širokému záběru jiných aktivit jsem často nevěděla, do jaké míry byl schopen vnímat, co se projednává. Často si listoval v telefonu nebo si psal zprávy,“ vzpomíná Holovská.

‚Manažerská práce mi není cizí‘

Jako starosta je připravený položit se do nové funkce naplno. „Jsem buldočí povaha, patriot s dobrou místní znalostí, vedl jsem několik redakčních týmů o dost větších než místní úřad. Manažerská práce mi cizí není. Tím výčet ‚vlastností‘ končí, neb jsem lenivý a nesnáším papírování, což se obojí bude muset změnit,“ hlásí. Opřít se hodlá o tým, jejž si na úřad přivedl a který mu má krýt záda. „Nepřišel jsem dělat diktátora, co chce mít vše pod kontrolou.“

Topolánek, Nečas nebo Fiala? Pavel Novotný během svého působení v ODS zažil naplno tří předsedy – Mirka Topolánka, Petr Nečase a Petra Fialu. Respektuje všechny. „Topolovi jsem chvíli přicházel na chuť, ale dnes na něj nedám dopustit. Mám ho rád,“ říká k předposlednímu premiérovi z řad občanských demokratů.

„Nečas byl můj oblíbenec, jsem alergický na odsudky směrem k jeho, řekněme, ‚selháním‘ v privátní sféře, nebo jak to nazvat,“ pokračuje.

Nejsilnější vztah má ale k současnému prvnímu muži ODS Fialovi. „Já, jsem li jím vůbec registrován, mu musím lézt na nervy, ale sám mám k němu až zbožný vztah. Vyvedl tu stranu ze dna nejhlubší stoky,“ kvituje zásluhy předsedy. „Třeba si ho příliš idealizuji, ale je po tátovi a Standovi Vlčkovi ze Slavie jediným člověkem na zeměkouli, který kdyby řekl skoč z okna, tak bez rozmyslu skočím. Skvělý šéf partaje, není pravda, že politologové nebývají dobří politici. On jím je,“ uzavírá.

V nadcházejícím období hodlá Novotného koalice zvrátit rozběhlý projekt třídírny odpadu, dotáhnout přístavbu místní základní školy a plánuje revitalizovat zdejší kamenolom. Po boku u toho chce mít jako místostarostu Davida Roznětinského ze Zelených. „Seděli jsme tam spolu coby opoziční zastupitelé osm let, to nás nějakým způsobem stmelilo “ uvedl pro Lidovky.cz Roznětinský.

„Bulvár do toho netahá. Znám ho jako docela přemýšlivého chlapíka, který dosud, co jsme si domluvili, dodržel. V této situaci je to člověk, který chce něco pro městskou část dělat, čehož si cením,“ dodal Roznětinský. Vedle zmíněných plánů by rád Novotný zvládl ještě něco. „Nebudu spát klidně, dokud nezachráním studánku v Řeporyjích. Uschlá, zasypaná, mrtvá. I kdyby tu po mě zůstala spálená země, studánku dáme do kupy,“ slíbil.

Na kdy svolá ustavující jednání zastupitelstva, chce stávající starostka rozhodnout tento týden. Nejpozději se ale nově zvolené tváře musí sejít 5. listopadu. Pak se bude ukáže, zda Novotný obstojí. „Život neurčuje, jestli jste lékař, filozof nebo architekt, ale to, jak cítíte tempo dané oblasti. A pokud tu oblast vnímá a jejím prostřednictvím vnímá sám sebe, může být úspěšným starostou. Ale to ukáže čas,“ uzavřel předseda pražské ODS Portlík.