‚Dělník bulváru‘ Novotný bude starostou pražských Řeporyjí. Na radnici vymění fotku Zemana za Havla

PRAHA Někdejší bulvární novinář a syn televizního baviče Petra Novotného se stane starostou. Sedmatřicetiletý Pavel Novotný (ODS), jenž svým specifickým humorem a neučesanými vyjádřeními často provokuje veřejnost, bude vést pražské Řeporyje. Vítězní občanští demokraté tam utvořili koalici s Piráty, Zelenými a ANO.

„Mohu potvrdit, že jsem v noci na dnešek podepsal s Piráty, Zelenými a kandidátem za ANO koaliční smlouvu a rozhodl jsem se převzít odpovědnost,“ řekl serveru Lidovky.cz Novotný, jenž v Řeporyjích obdržel vůbec největší počet hlasů ze všech kandidátů (612).

Třítisícovou obec na západě Prahy dosud vedlo Sdružení nezávislých kandidátů Řeporyje. Tamní voliči letos ovšem zcela překreslili politickou mapu. Současnému vedení výrazně ztenčilo mandát a odsunulo jej do opozice s 23 procenty. Vítězná ODS získala takřka 30 procent, Piráti společně se Zelenými 25 procent.

„Plánují nám tady třídírnu odpadů. Už je to skoro prohrané a jsem fakt šťastný, že tomu budu čelit,“ vylíčil Novotný. V místní komunální politice působí již deset let. Věří proto, že bude dobrým a úspěšným starostou. I přes jeho kontroverzní osobnost si jej prý lidé v Řeporyjích váží, nerad by je tak zklamal.



„Jsem člověk, který si cíleně budoval pověst společensky nepřijatelného hulváta a hovada, a já se nemůžu divit lidem, že tomuto mediálnímu obrazu věří. V Řeporyjích jsem ale doma, nikde jinde jsem nežil a tady lidé vědí, že jsem rozumný, přemýšlivý kluk, který svojí vadu řeči jenom předstírá a Řeporyje miluje,“ řekl muž, který sám sebe ještě během novinářské kariéry nazýval „dělníkem bulváru“.

Na radnici si chce moderátor, hráč pokeru a manažer televizního kuchaře Ládi Hrušky nejprve upravit kancelář starosty k obrazu svému. „Můj úplně první krok bude, že sundám (fotku prezidenta Miloše) Zemana a pověsím si tam (snímek exprezidenta Václava) Havla,“ nastínil.



Dále by chtěl občanům více zpřístupnit obecní úřad. Ve čtvrtek, kdy bývá obvykle uzavřený, by měl být pod novým vedením otevřený po celý den až do pěti hodin odpoledne. „Úřednice asi mít radost nebudou, ale já jsem to slíbil,“ doplnil. Do řeporyjského zastupitelstva se kromě něj dostala také jeho sestra Lenka Fialová.