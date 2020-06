Desetina dětí propadá energy drinkům, chtějí být ‚cool‘. V Praze dávají přednost šálku kávy

PRAHA Pro mnohé školáky jsou nápoje plné rychlých cukrů a kofeinu známkou dospělosti. Riskují však své zdraví. Zatímco na severu Čech školáci holdují energetickým nápojům, v Praze chodí dospívající mládež zase spíše do kaváren „na kafe“. Všichni chtějí být „in“ a „cool“, ale často si neuvědomují, že cenou za povzbuzující drinky jsou nesoustředěnost a zdravotní problémy.

Průzkum HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), který zkoumá životní styl mladé generace, ukázal, že se tento problém týká přibližně desetiny českých dětí od 11 do 15 let.



Pití energetických nápojů je typičtější pro chlapce, kteří po nich sahají dvaapůlkrát častěji než dívky. Z regionálního pohledu jsou největšími konzumenty školáci v severních Čechách, hlavně v Ústeckém kraji, kde je jich zhruba pětina. Nejméně si „energeťáky“ kupují děti v Praze – 7,7 procenta.

„Motivace k nadměrné konzumaci energetických nápojů jsou různé. Pro jedny to může být prostředek pro to být stále aktivní, necítit únavu a mít dostatek energie, jiným mohou prostě jen chutnat, pro další to může být součást sociálního statusu a módní hit,“ sdělil pro Lidovky.cz náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol a šéfa Masarykovy základní školy Klánovice Michala Černého děti obecně láká neznámé a zakázané ovoce. „Když dělají něco, co je určeno dospělým, připadají si cool, jsou předmětem obdivu části spolužáků,“ sdělil pro Lidovky.cz.

Učitelka Markéta Illová ze Základní školy Velké Opatovice se domnívá, že jde u žáků především o statusovou záležitost. „Bohužel přibývá dětí, a to i v nejmladších věkových kategoriích, které si pravidelně kupují tyto nápoje. Není to z důvodu nedostatku energie, spíš se jedná o status. Navíc jsou některé energetické nápoje extrémně levné, plechovka stojí třeba jen pět korun,“ řekla pro Lidovky.cz.

Šéfka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 Galina Jarolímková se domnívá, že pití energetických nápojů slouží dětem především k větší výkonnosti a také k tomu, aby vydržely hrát hry a komunikovat přes sociální sítě dlouho do noci.

Ředitel Černý ale upozorňuje na rizika takového počínání: „Děti, které celou noc hrají počítačové hry, surfují na síti nebo chatují, možná kofeinové nápoje skutečně povzbudí, ale rozhodně to pro ně není zdravé, zadělávají si na mnoho problémů. Tolerovat lze rozumné používání těchto nápojů například při sportu.“

Podle kantorky Illové počet školáků, kteří si pravidelně dopřávají energetické nápoje, stoupá. „Následkem je narůstající hyperaktivita, nezvladatelnost a přemíra energie, kterou si dítě vybíjí ve škole,“ řekla. Domnívá se, že školy by měly mít nástroje, jak tuto konzumaci omezit, protože vysvětlování ve třídách nestačí. „Je potřeba v této oblasti více osvěty směrem k rodičům, omezení reklamy nebo nařízení, aby její součástí bylo i varování. Mám ale obavu, zda se to podaří,“ doplnila.

Rizikové plechovky

To, že mnohým rodičům nevadí, že jejich dospívající potomci běžně pijí energetické nápoje, potvrzují i další učitelé. Důvodem je zřejmě to, že mnozí dospělí netuší, jak nebezpečné látky, zejména pro dětský organismus, se ve zdánlivě neškodných plechovkách skrývají. „Kofein představuje nebezpečí pro nervy, srdce a v kombinaci s mléčným tukem i pro žlučník. Energetické nápoje obsahují navíc hodně cukru, v horším případě náhrady za cukr. Cukr přispívá k poruchám pozornosti a vzniku cukrovky. Děti by měly pít čerstvé šťávy, ovocné čaje a zejména vodu,“ sdělilapro Lidovky.cz výživová poradkyně Stanislava Bittnerová.

„Samozřejmě jde o rizikovou záležitost, která může být velmi negativní dopady na zdraví dětí a jejich psychický stav, včetně poruch pozornosti, depresí nebo i zvýšené agresivity,“ potvrdil Andrys. Souhlasí s ním i Jarolímková: „Problém pití energetických nápojů spočívá v tom, že může vést k závislosti. Zcela jistě vede ke zhoršení koncentrace.“

Výsledky průzkumu HBSC ukázaly, že časté popíjení energetických a slazených nápojů souvisí u školáků i s dalšími riziky, především kouřením, opakovanou opilostí a konzumací marihuany. Na rozdíl od alkoholu, cigaret a drog však „energeťáky“ dětem nezakazuje zákon.