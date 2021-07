Stačí negativní PCR test. Děti od 6 do 12 let nemusí do izolace po návratu z rizikové země

„Vláda právě schválila: Od soboty nebudou muset děti mezi šesti a 12 roky mít test před návratem ani z červených nebo tmavě červených zemí. Zároveň bude možné u těchto dětí provést PCR test hned po návratu, takže nebudou vůbec muset do samoizolace,“ napsal Kulhánek.



Nyní se musí cestující z těchto zemí po příjezdu mezi pátým a 14. dnem dostavit na PCR test. Dokud nemají výsledek, je nutná samoizolace. Výjimku mají plně očkovaní a ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19. Stejně tak výjimka platí pro děti do šesti let. Pokud jsou rodiče očkovaní, ale děti jsou ve věku od šesti do 12 let, na rodiče se příjezdová opatření nevztahují, na děti ale ano. Pro děti v této věkové kategorii zatím není v ČR očkování proti covidu-19 dostupné. Očkovat se mohou až od 12 let.