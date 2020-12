Děti prosí Ježíška, ať zastaví covid. Přejí si chodit zase do školy, píšou mu v dopisech

Praha Je to nejvýše položené město v Česku. A jmenuje se tak, že o tom nemůže být pochyb. Na Božím Daru sídlí Ježíšek. Děti mu tam každoročně posílají svoje přání. A stejně jako do života se světová pandemie letos promítá i do nich.

„Objevují se nám tu dopisy, aby covid skončil, aby už nebyla omezení a všechno se vrátilo do normálu,“ řekla pro Lidovky.cz Daniela Tautermannová z infocentra na Božím Daru.

Sezonní anomálie

Je to přitom poprvé, co se v přáních objevuje něco, co děti ještě před rokem neznaly.

„V minulých letech se nic takhle sezonního neobjevovalo. Nejsou to věci, které by trvaly rok. Většinou se objevují přání ohledně rodinných problémů, například, že se rodiče hádají. Děti to vnímají úplně jinak, než si sami uvědomujeme. Ale není to nic jako covid,“ dodává Tautermannová.

Přání, aby epidemie skončila, se sice objevují sporadicky, přesto jsou zřetelná. Děti například píší, aby ony samy ani jejich blízcí neonemocněli. Přejí si také chodit znovu do školy. Podle Tautermannové se v dopisech objevuje strach z nemoci i touha vrátit se do režimu, jaký byl před koronavirem.

Obecně si děti přejí například mobilní telefon, tablet, stavebnici Lego, společenské hry nebo panenku Barbie. Záleží, zda Ježíškovi píší kluci, nebo holky. U obou se však objevuje také přání zdraví, štěstí a lásky pro celou rodinu.

Pošta na Božím Daru nejen dopisy přijímá, tradičně je také razítkuje. Letos je motivem otisku Ježíšek a kometa. Od roku 1994, kdy Ježíškova pošta začala fungovat, má svou originální výtvarnou podobu. Vždy se na razítku objevují symboly Vánoc. V minulosti to byla kromě Ježíška třeba vánoční hvězda, věnec, zvonky, sněhová vločka, kapr, tři králové, beránek i svíčka v ořechové skořápce.

Každoročně od prvního do třiadvacátého prosince je možné napsat pohled se známkou a adresou kohokoli, komu je pohled nebo dopis určen. Psaní se vloží ještě do jedné obálky s adresou Ježíškovy pošty. Na Božím Daru doplní speciální razítko a pošlou tomu, komu je dopis původně určen.



Letošní rok by mohl být co do orazítkovaných přání rekordní. Uvidí se to ale až před Štědrým dnem. Loni dali na božídarské poště razítko na 341 kilogramů zásilek. Ty míří po celé republice, výjimkou není ani adresát v zahraničí.

„Pravidelně odesíláme vánoční zásilky s příležitostným razítkem do Německa, Ruska nebo Holandska. Z Božího Daru ale putují pohledy, přání a dopisy také do vzdálených zemí, jako jsou Čína, Spojené státy nebo Austrálie,“ řekl před letošním razítkováním Marek Smitka z Infocentra Boží Dar.

Covid se nepromítá jen v přáních, je patrný i v samotném provozu Ježíškovy pošty. Pracovníci pošty musejí nosit roušky, k tomu jim do výbavy přibyly rukavice, ve kterých nakládají s pohledy a dopisy.

Ten, kdo chce odevzdat dopis přímo na poště, musí počítat s frontou venku. Dovnitř je totiž možné chodit jen po jednom. Lepší je tak dopis poslat. Adresa je jednoduchá: Vánoční pošta, Boží Dar 1, 362 62 Boží Dar.