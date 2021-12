Dezinformátory bych tvrdě pokutoval, říká mikrobiolog. Proočkovanější země jsou podle něj civilizovanější

Lidovky.cz: Nedávno jste založil petici za povinné očkování proti covidu v Česku. Co vás k tomu vedlo? Už vám došla trpělivost?

Přesně tak. Dospěl jsem k názoru, že není možné donekonečna ustupovat agresivní menšině, která očkování odmítá. Ohrožuje zdraví a majetek nás všech, připravuje mnoho lidí o život, o nutnou zdravotní péči a okrádá nás o svobodu. Tohle všechno stojí navíc obrovské peníze a devastuje to naši demokracii. Už to došlo do stádia, kdy jsem nemohl nečinně přihlížet. Úkolem státu je chránit bezpečí, zdraví a majetek nás všech. Musí k tomu využít zákonné nástroje, které má ve svém právním řádu. Protiočkovací aktivisté a odmítači očkování nás svým sobectvím, narcismem a iracionalitou připravují o základy naší prosperity. Mnozí lidé přicházejí o to, co celý život budovali, naše děti se kvůli tomu nemohou pořádně vzdělávat a všichni kvůli tomu velice zchudneme. Takhle to přece nemůže jít dál, nemohl jsem být zticha.