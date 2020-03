Hamáček: Díky vazbám na Čínu dostaneme republiku z problémů

Praha Ministerstvo vnitra v čele s Janem Hamáčkem (ČSSD) si v podstatě převzalo koordinaci nákupů ochranných pomůcek proti koronaviru, kterých se v Česku zoufale nedostává. Pro zdravotníky, v sociálních službách, policii, vojáky i hasiče.

Do neděle by měly do Česka dorazit desítky milionů roušek i respirátorů, a to z Číny, kde teď nakupuje celý svět. „ Pan prezident samozřejmě díky tomu, že má takové vztahy s Čínou, byl pro nás naprostý základ, bez něj by to nešlo,“ vysvětluje vicepremiér Hamáček, jak se to povedlo.

Lidovky.cz: Kolik dodávek z Číny má přijít do České republiky a v jakém časovém horizontu?

Dodávky z Číny budou přilétávat ve vlnách. První, co máme zajištěné a co jsme objednávali, je milion sto tisíc respirátorů FFP2 a pět milionů roušek. Pro tyhle dvě dodávky by měla odletět letadla Smartwings, to je celkem sedm letadel, který jsou teď na Ruzyni a pravděpodobně ve středu ráno, až přijde to poslední povolení, odstartují.

Lidovky.cz: Zpátky doma mohou být kdy?

Když odletí ve středu, tak by teoreticky ve čtvrtek nebo v pátek ráno měla přivézt do České republiky milion sto tisíc respirátorů a pět milionů roušek. To je první várka. Když do toho nepočítám vládní speciál s příletem v noci na středu. Do pátku, ať jsem konzervativní, by tady mělo být tohle. Je to nouzové řešení, vypravují se na to dopravní letadla, která na to nejsou stavěná, a právě kvůli tomu je kolem toho tolik komplikací. Je problém s certifikací v Číně a letovým povolením, nedoletí na jeden zátah až tam, takže musí tankovat v Novosibirsku, je to logistická noční můra. Ale jsou to jediná letadla, která máme.

Lidovky.cz: Budeme mít adekvátnější letadla? Mluvil jste o zápůjčce Antonova z Ukrajiny, o možnosti, že Čína vypraví své letadlo.

Protože jsme uvažovali o koncepčnější přepravě, objednali jsme, a za to chci poděkovat ministerstvu obrany, v rámci systému SALIS letadlo An-124 Ruslan, což je velký nákladní letoun. Ukrajinci nám potvrdili, že nám dávají tři lety tohoto Ruslana, první by měl do republiky přiletět v neděli, tak to pracovně plánujeme, a na jeho palubě by mělo být 6,5 milionu respirátorů, a pokud se ještě vejdou, tak 25 milionů roušek. K tomu bychom měli přidat 250 tisíc ochranných obleků a 250 tisíc ochranných brýlí.

Lidovky.cz: Určitě to bude? Některé dřívější objednávky zhavarovaly.

Tohle všechno máme podepsané a zaplacené, to znamená, že nám to nemůže nikdo sebrat, a to má přiletět v neděli. To je to, co teď máme hotového a pracujeme na tom, abychom naplnili další dva Ruslany, ty by měly letět příští týden. Přesná čísla teď nemám, ale měly by vézt miliony respirátorů a desítky milionů roušek. Naším cílem je, aby tu po všech letech Ruslanů byla nějaká solidní zásoba na několik týdnů.

Lidovky.cz: A co pak? Koronavirus může trvat déle.

Uzavíráme v Číně i dlouhodobé kontrakty, protože ta epidemie nebude trvat týden. Našli jsme českou logistickou firmu, která má nákladní letadlo, jenom ho má volné až od 25. března. Proto jsme museli mimořádně řešit přes Smartwings a Ruslany, ale od 25. března bychom měli mít k dispozici jedno nákladní letadlo Boeing 747.



Teď pracujeme na tom, abychom nastavili systém třech letů týdně do Číny a současně budeme dělat všechno proto, abychom ta letadla plnili dlouhodobými dodávkami. V principu: pokud tento model uvedeme v život, tak ČR je venku z problému s ochrannými prostředky. Dokud poběží epidemie a dokud budou Číňané prodávat, jsme schopní tímhle systémem zásobovat republiku tak, že dokud bude potřeba, budou tu k dispozici roušky, respirátory, obleky, štíty, prostě všechno. Hlavní dodavatel bude Čína.

Lidovky.cz: Jakou roli sehrál prezident Miloš Zeman v tom, že je Čína ochotná dodávat nám takové objemy? Objednává tam teď celá Evropa.

To je komplexní mozaika. Pan prezident samozřejmě díky tomu, že má takové vztahy s Čínou, byl pro nás naprostý základ, bez něj by to nešlo. Před měsícem jsem byl pověřený koordinací česko-čínských vztahů, abych se pokusil je posunout, čili i já tam mám dlouhodobě dobré vztahy. Je logické, že když to spadlo na mě nebo když jsem se rozhodl, že se pokusím v tomhle pomoci, ty kontakty jsem využil a samozřejmě jsem do toho zapojil všechny lidi, u kterých jsem předpokládal, že můžou pomoci.

Lidovky.cz: To je kdo? Hovoří se o Jaroslavu Tvrdíkovi.

Určitě Česko-čínská komora vzájemné spolupráce, jejímž předsedou je Jaroslav Tvrdík, určitě čínská ambasáda v Praze, bez nich by to nešlo, a pan velvyslanec byl velmi vstřícný. Guvernér ČNB Jiří Rusnok v neděli vyslal lidi do práce, aby nám vyřešil platby. Pak to bylo vedení ministerstva vnitra, které vlastně celé nákupy převzalo. Postavili jsme tým, který během čtyř dnů nechal vzniknout systém objednávek, plateb, logistiky a ve finále samozřejmě distribuce, protože tu budou řešit hasiči a policie. Uchopili jsme to koncepčně a myslím si, že jsme během 4 dnů republiku snad dostali z toho největšího problému.

Lidovky.cz: Takže prezident nezmizel, jak se říká?

Jsem s ním v kontaktu. Moc času nemám, nekontaktuji ho nad míru a nemyslím si, že je rozumné, abych ho teď navštěvoval. Komunikuji pravidelně prostřednictvím jeho spolupracovníků.

Lidovky.cz: V čem postupujete tedy jinak než ministerstvo zdravotnictví, kterému dodavatelé odříkali už smluvené zboží?

Úplně otevřeně, já ministerstvu zdravotnictví nic nevyčítám. Postupovali tak, jak mohli. Protože prostě neměli možnost přímých kontaktů a v drtivé většině se to snažili nakoupit přes prostředníka nebo někoho, kdo jim to tam objednával. Pak samozřejmě narazili na obrovskou komplikaci v Číně, kde je dneska obrovský převis poptávky ze zahraničí a platí, kdo dřív přijde nebo spíš kdo dřív platí, ten dřív mele, a oni postupovali standardním způsobem. To znamená, že platili převodem přes ČNB, a to trvá několik dní. V situaci, jako je tato, potřebujete mechanismus okamžité platby, a právě ten jsme nastavili.

Lidovky.cz: Jak ?

Přes ČNB a Bank of China, která je v Praze. Jsme schopní posílat platby okamžitě, tudíž, když něco objednáme, oni to pošlou. Díky našim kontaktům v Číně na nákup nepotřebujeme prostředníky, celá řada našich spolupracovníků je schopná kontaktovat přímo výrobce. Zjistí, jestli tam ten materiál je, a když ano, vystavíme objednávku, oni ji potvrdí, pošlou fakturu, my ji okamžitě zaplatíme, a tím pádem zboží odchází do celního skladu, je přidělené k transportu. Jsme schopni udělat to během jednoho dne, a to se držíme standardních mechanismů. Jsou takoví, co tam rovnou posílají lidi s kufříky s hotovostí, to my si dovolit nemůžeme.

Lidovky.cz: Žertoval jste, že u nákupů kvůli urgenci nehledíte na úplnou čistotu zadání, pročež vám policejní prezident řekl, že na vás budou hodní, až vás budou zatýkat. Byl to žert, ano?

Jasně, vtip. My jsme nedělali nic nelegálního. Ale překročili jsme určitě některé zaběhnuté postupy, například to, že bychom žádali o peníze ministerstvo financí. Tím, že mám rozpočet ministerstva vnitra, dal jsem pokyn svému resortu, aby vyhrabal úplně všechny rezervy. Zaplatili jsme to z peněz ministerstva vnitra a teď čekám, až mi to ministerstvo financí refunduje. Jsem přesvědčený, že kdybychom to neudělali takhle, budeme v situaci nějakých jiných států, které s tím mají obrovské problémy, protože postupují standardně.

Lidovky.cz: Může se ta dodávka, celý její systém pokazit?

V téhle fázi by se jedině muselo stát něco s leteckou dopravou do Evropy, nevím co, ale to je teď jediný problém, který by musel nastat, aby sem ty dodávky nedorazily. Musela by se zhroutit doprava, a i to by bylo řešitelné, jen by to znamenalo odklad. A to nechci, náš největší nepřítel je právě čas.

Lidovky.cz: Proč je tak složité dojednat v Číně letové povolení?

U přepravy, čím je režim standardnější, tím je to jednodušší. To znamená, že pokud vyjednáme povolení pro Ruslana, tak by to mělo jít relativně rychle. Největší problém byl vyřídit povolení pro Smartwings, je to aerolinka, která do Číny nelétala, a to nese komplikace. Režim povolování je pak jiný, musíme současně řešit i Rusko, kde se mezipřistává kvůli tankování. Když si objednáte cargo firmu, zprocesuje to rychleji.

Lidovky.cz: Půjčí nám Čína svoje nákladní letadlo, jak jste žádal?Vyjednáváme, ale je to všechno narychlo, vzal jsem si to pod sebe teprve v sobotu. Mluvil jsem o tom s představiteli Číny, velmi silně jsem na ně apeloval, že by nám to strašně pomohlo. Úplně nevylučuji, že se to povede. Ještě v pondělí jsem prosil velvyslance, že situace u nás je vážná, že nám pomůže cokoli, i vojenské letadlo. Pan velvyslanec se snaží, takže uvidíme.

Lidovky.cz: Vy, ministr kultury Lubomír Zaorálek, ministr zahraničí Tomáš Petříček jste v úterý otevřeně přiznali, že situace kolem roušek je průšvih, a omluvili se. Pak se už přidal i premiér. Proč jste najednou přijali tuto strategii?

Myslím si, že je potřeba lidem říkat pravdu. Podcenilo se to, na druhou stranu na ministerstvo zdravotnictví toho bylo příliš. Bylo logické, že do toho vstoupilo ministerstvo vnitra.

Lidovky.cz: Výpadek nahrazují lidé, stojí fronty na textil, aby šili roušky.

Vítám to, je to samozřejmě nouzové, ale taky přechodné řešení na dobu, než náš mechanismus zafunguje a ty desítky milionů roušek dostaneme. Je to těžké, situace se rychle vyvíjí, ale pamatuji si, že když jsem 2. března přišel s návrhem na vyhlášení nouzového stavu, tak to skoro vypadalo, že jsem se zbláznil, když máme tři nakažený. Ale já jsem říkal, že jich bude více. Mrzí mě ten týden, který nám teď chybí.

Lidovky.cz: Objevují se informace, že část lidí nedbá na karanténu, porušuje ji a ohrožuje ostatní. Co se s tím dá dělat?

Jsou to lidé, kteří riskují vlastní život, já už nevím, jak to důrazněji říct. Pokud na lidi neplatí argument: ‚Když to budu porušovat, můžu umřít nebo někoho zabít.‘, pak už nevím, jaký argument máme použít. Můžeme je rozehnat pořádkovou policií, ale já mám pořád pocit, že když někomu řeknu: ‚Nedělej to, nebo můžeš umřít.’, vezme si to k srdci.