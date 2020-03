Vypukne letecký most s Čínou, čeká se na povolení. České stroje nejdřív dopraví materiál domluvený vládou

Praha Až čínské úřady vydají povolení k letu, odstartují z Prahy do Číny dvě letadla společností Smart Wings a Českých aerolinií pro zdravotnický materiál potřebný pro boj s koronavirem. LN to sdělil majitel české aerolinky Jiří Šimáně s tím, že mezi zeměmi se bude točit zhruba sedm letadel. Mezitím v čínském Šen-čenu už přistál vojenský speciál, který přiveze 150 tisíc rychlotestů na koronavirus.

„Mezi Prahou a Čínou se bude točit asi sedm letadel, které do Číny na různá letiště doletí s mezipřistáním,“ uvedl Šimáně.

Podle šéfa Řízení letového provozu Jan Klase by měl letecký most Českou republikou a Čínou vypuknout postupně od zítřka, tedy od 18. března. „V současné chvíli však celý proces povolování není takzvaně vypapírován,“ upřesnil pro LN Jan Klas.

Podle informací LN mají první dvě letadla přivést zhruba 130 kubíků materiálu, půjde o roušky, respirátory, další testy na koronavir a podobně. Letadla do Prahy prý nejdříve naloží materiál, který domluvila vláda a zejména ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), a až potom přijdou řadu na prostředky, které České republice darovala PPF, společnost nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Pomoc z Číny podle důvěryhodných zdrojů pomáhal zařídit zejména bývalý ministr obrany za ČSSD a dnes šéf fotbalového klubu Slavia Praha Jaroslav Tvrdík, který má v Číně vlivné zdroje na vysoce postavených místech tamní politické scény.

Vojenský airbus v Číně

Do vojenského speciálu, který už přistál v Šen-čenu, se materiál nyní nakládá, sdělil na twitteru ministr vnitra Hamáček. Z Prahy odletěl v pondělí ráno z kbelského vojenského letiště, mezipřistání měl v ruském Novosibirsku. Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu uvedl, že testy jsou určeny pro rychlou diagnostiku osob, které mají příznaky respiračního onemocnění a je u nich podezření pro nákazu koronavirem. Výsledky testů jsou k dispozici do 29 minut.

Armáda do Číny vypravila Airbus 319. Po návratu bude stroj a dovezený materiál dezinfikován a rozvezen do distribučních stanovišť.

Vojenští piloti do Číny letěli již na začátku března. Do Číny tehdy přepravili českou humanitární pomoc pro boj proti koronaviru. Čína byla zpočátku nejhůře postiženou zemí, nyní se ohnisko přesunulo do Evropy.