Desetitisíce roušek odeslaných do Číny? Český trh to neoslabí, myslí si Andrej Babiš

Praha Zásoby se tenčí, nedostatkovým zbožím se ukazují zejména roušky, respirátory, dezinfekce a jiné hygienické potřeby. I přes značný nedostatek zásob Česko vyslalo v neděli z vojenského letiště Praha Kbely další armádní speciál s humanitární pomocí do Pekingu.

„Vláda v tomto směru schválila zajištění leteckého vládního speciálu, aby potřebné věci k humanitární pomoci byly dopraveny do Číny. Zásoby ale zajistily kraje, města i soukromé firmy, jež tyto prostředky koupily na trhu,“ řekl LN ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).



Na palubě byl podle ministerstva náklad s pěti tunami věcí včetně 43 tisíc roušek a respirátorů či 6800 ochranných oděvů. Že by to byl krok, který ještě zvětšil díru na českém trhu, Petříček odmítá. „Nemyslím, že by to oslabovalo český trh. Musíme dostat pod kontrolu situaci v Číně, kde je rozsah nákazy největší. Do značné míry je to symbolické gesto,“ řekl.

Ze strany Česka se jedná v uplynulých dnech již o druhou humanitární pomoc Číně, předešlá byla schválena vládou, byť premiér Andrej Babiš (ANO) byl zpočátku proti. „Nechtěl jsem posílat zásoby, které jsou prioritně určené pro české občany. Nakonec přišel ministr Petříček a vyčlenil ze svých rezerv na ministerstvu deset milionů korun,“ reagoval pro LN Babiš.

„Část šla jako finanční pomoc prostřednictvím Světové zdravotnické organizace, zbytek byl v materiálních věcech,“ obhajoval ministr Petříček. Aktuální nedostatek roušek a dezinfekcí však Petříček připustil a potvrdil, že přijímají opatření, jak posílit zásoby hygienických potřeb v Česku.

Jedním z nich je podpora posílení produkce českých firem, v úterý navíc ministerstvo zdravotnictví vydalo rozhodnutí o zákazu vývozu dezinfekce a také filtračních respirátorů třídy FFP3 do zahraničí. Rovněž se také omezí prodej respirátorů mimo zdravotnická a sociální zařízení, orgány ochrany veřejného zdraví a další orgány státní správy.

I přes zmíněná a další opatření ostravští městští zastupitelé včera rozhodli, že pošlou materiální humanitární pomoc partnerskému městu Su-čou v Číně. Půjde o 400 zdravotnických sad za zhruba 300 tisíc korun. Záměr sice vyvolal kritiku některých zastupitelů, kteří poukazovali na to, že městské instituce nemajísamy dost ochranných pracovních prostředků, nicméně pomoc nakonec schválena byla.