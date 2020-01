Do lesa jen na vlastní riziko. Po kůrovci mohou padat suché stromy, majitele chrání novela zákona

7. ledna 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Praha Ve Skotsku mohou lékaři předepsat pacientům procházky po lese. U některých by rozjímání v přírodě mělo pomoci se snížením krevního tlaku, rizika srdečních chorob a mrtvice, se zlepšením psychického zdraví a ke zvýšení pocitu štěstí. To poslední mají Češi už jen proto, že mohou vstupovat do všech lesů bez ohledu na vlastníka. Jenže čím dál rozšířenější kůrovec mění zelené bohatství i lidské výsady. Souše, které za sebou brouk nechává, mohou být nebezpečné.

Čím dál víc vlastníků lesa se bojí, že stromy začnou padat, dojde k nehodě a oni za to pak půjdou před soud. Novela lesního zákona, platná od loňského listopadu, jim má pomoci. „Upravuje i postavení vlastníka k osobám, které do lesa vstoupí, byť jsou seznámeny s jeho stavem. Postavení vlastníka se tím posílilo,“ řekl LN náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář, jenž má na starosti sekci lesního hospodářství.