Praha Lesy hlavního města Prahy se už potřetí pustily do akce Jedlička s budoucností. Lidé si pořídí vánoční stromeček v květináči a místo toho, aby v lednu skončil u popelnice, mohou ho na jaře vysadit.

Metropole ovšem doporučuje konkrétní stromky, u kterých to nevadí, navíc s návodem, jak na to. Je i možnost pozdějšího sázení pod dohledem odborníků. Jinak končí znovuvysazené jehličnaté symboly svátků většinou podobně jako kapr vypuštěný zpátky do rybníka. Nepřežijí.



Anebo ještě hůř. Vánoční stromky jsou vesměs geograficky nepůvodní druhy. Pokud je někdo vysadí, mohou se chovat invazně a narušit ekosystém.