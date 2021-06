Mapa cestovatele zezelenala. Přibylo hned několik destinací, odkud se lze vrátit bez testů

Praha Do seznamu zelených zemí s nízkým rizikem nákazy koronavirem se od pondělka na takzvané mapě cestovatele posunulo devět území, mimo jiné Spojené státy, Srbsko nebo Albánie. Pro tyto země neplatí žádné povinnosti při příjezdu do ČR. Oranžových se střední mírou rizika je nově dalších sedm států, do červené si pohoršily Azorské ostrovy. Na twitteru o tom informovalo ministerstvo zahraničí.