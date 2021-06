Nezájem o vakcínu trápí víc Moravu, mladí se nechtějí očkovat. Máme přesná čísla z jednotlivých krajů

PRAHA UVNITŘ SROVNÁNÍ. Očkování proti covidu už má více než polovina obyvatel země za sebou, nebo se k němu aspoň registrovala. Kýženou metou pro kolektivní imunitu je sedmdesátiprocentní proočkovanost, v rámci Evropy ale Česko v rychlosti vakcinace zaostává. Podle analýzy dat, kterou provedly Lidovky.cz, je na vině ochablý zájem mladších ročníků v některých regionech. Hlavně na Moravě a ve Slezsku.

Podívejte se, jak je to s proočkovaností vašeho kraje.

Například ve Zlínském kraji projevila zájem o očkování pouze asi čtvrtina mladých mezi 16. a 30. rokem života. Prakticky stejná čísla vykazují i Moravskoslezský a Olomoucký kraj.



Zlínský hejtman přesto zůstává v klidu. „Nepociťujeme momentálně úbytek lidí, kteří se očkují, a v celkové proočkovanosti patříme mezi první pětku,“ říká Radim Holiš (ANO).

Pravda je, že jeho kraj si v celkové bilanci stojí velmi dobře, již více než 60 procent svých obyvatel naočkoval aspoň jednou dávkou. Starší věkové kohorty jsou skoro celé vakcinované. Až hlubší pohled do dat ukazuje, že dál už může mít potíže. Právě kvůli nízkému zájmu mladší generace.

Epidemiolog Roman Prymula zdůrazňuje, že bez ní se kolektivní imunity dosáhnout nepodaří. „Bez vysoké proočkovanosti to nebude možné. Řada mladších osob spoléhá na mírnější průběh (onemocnění), a tedy nižší riziko. V kampani zatím zaostáváme,“ sdělil serveru Lidovky.cz někdejší ministr zdravotnictví.

Pro injekci jdou vzdělanější

Špatná čísla nevykazuje jen Morava a Slezsko, v kategorii do 30 let věku zaostává také Pardubický kraj. O moc lépe na tom není ani mezi třicátníky a čtyřicátníky.

Data za celou republiku ukazují, že mezi mladšími čtyřicátníky si o injekci řekla téměř polovina lidí, u obyvatel mezi 30. a 34. rokem je to pouze třetina.

Dle sociologa Daniela Prokopa se na nezájem lidí pod padesát let o injekci musí připravit chudší regiony, kraje s početnými malými obcemi a méně vzdělanými obyvateli. Platí to pro uhelné regiony – Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj – a okrajové výspy moravských krajů, třeba horské a příhraniční oblasti. ,,Zájem o očkování se také odvíjí od vzdělání a sociálního postavení,“ řekl pro Lidovky.cz.

Občané s nižším vzděláním či nevýhodnějším sociálním postavením mají podle Prokopa často menší důvěru v instituce a vědu jako takovou. „Navíc lidé z nižších tříd tolik necestují, proto nemají takový užitek z očkovacího pasu,“ doplnil respektovaný sociolog, který se svým týmem zevrubně zkoumá českou společnost od počátku pandemie.

Pro věkovou skupinu do třiceti let se možnosti registrací otevřely od začátku června. Pro zdar vakcinační kampaně jsou lidé tohoto věku, a ještě čtyřicátníci k tomu, klíčoví, vláda také speciálně na ně zacílila novou fázi kampaně, mnohdy i samotné kraje, protože se už dopředu objevovaly indicie, že zájem může být vlažný. U starších kohort je plán v zásadě splněný: osmdesátníci jsou proočkovaní z 80 procent, sedmdesátníci ještě o trochu více.



Injekce i pro děti

Experti povětšinou hovoří o nutnosti naočkovat alespoň 70 procent populace, aby bylo dosaženo kolektivní imunity, příchod nejrůznějších virových mutací však budování „koronově odolné“ společnosti ztěžuje.

„Jsme hodně daleko od kolektivní imunity. Máme 25 procent řádně očkovaných lidí, ale na indickou mutaci (nyní označovanou také jako delta – pozn. red.) podle odborníků potřebujeme mít přibližně devadesátiprocentní proočkovanost, abychom měli kolektivní imunitu,“ pronesl včera v České televizi prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Navrhuje proto, aby se očkovaly i děti, čímž bude pokryta další vrstva populace. Výzva, aby se vakcinovat nechali i mladí, zazněla včera také od premiéra Andreje Babiše (ANO). Předseda vlády to zmínil v přímé souvislosti s šířením nové koronavirové delta mutace, s níž mají v Evropě potíže zejména v Británii. Obavy z ní mají ale například i u českých sousedů v Německu.

Centra si „stahují“ zájemce

S cílem motivovat mladší ročníky k návštěvě lékařů či očkovacích center momentálně běží propagace, jež má vakcinaci mezi lidmi zpopularizovat. „Z čísel, která máme k dispozici, jednoznačně vyplývá, že kampaň zabírá a hlásí se více lidí než v jiných krajích,“ věří v úspěch očkovací strategie zlínský hejtman Holiš.

Nejlepší čísla v zájmu všech mladších věkových kategorií ukazují Praha, Plzeňský a Jihomoravský kraj, u všech ale statistiku v jejich prospěch přikrmuje několik faktorů, špatně si nevedou ani Královéhradecký a Jihočeský kraj. Hlavnímu městu a moravské metropoli nahrává, že do jejich výkonných očkovacích center jezdí i lidé ze širšího okolí, zmíněné kraje se navíc pyšní vyhlášenými univerzitními městy, takže plno studentů si vakcinaci odbude tam, kde studují, ne tam, kde mají hlášené trvalé bydliště. V přehledech se počítají lidé ke krajům podle toho, kde dávku dostali, kam přináležejí podle občanky, nehraje roli. Mezikrajová fluktuace nejvíce nadlepšuje Praze, ta tvoří z pohledu mobility v podstatě jeden celek se středními Čechami.

Ty jsou příkladem kraje, který vykazuje značný zájem mezi mladšími ročníky, ale když se jejich proočkovanost aplikuje na počet obyvatel, umístí to kraj na horší konec spektra. „Jsme největší kraj s největším počtem osob, proto statisticky můžeme mít nižší procenta,“ reagovala na dotaz webu Lidovky.cz hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Potvrdila, že mladší lidé často využívají k aplikaci dávky Prahu, zejména pak studenti. Současně čísla snižuje i fakt, že se dvě tamní očkovací místa nezapočítávají do statistik kraje, ale přidávají se k Praze, jde mimo jiné o Dobřichovice, kde už vyočkovali přes dvacet tisíc dávek.

Kampaně zabírají

Další „brzdou“ nejmladších čekatelů v cestě za první dávkou je podle středočeské hejtmanky také nástup prvoočkovaných ze začátku května, kteří se ve velkém vracejí do center za druhou dávkou. Na jižní Moravě si s tím třeba poradili tak, že vedení kraje spolupracuje s centry, aby společně zorganizovali čekající z různých míst a nevznikaly ostrůvky prostojů.

„Narážíme na to, že se začalo masivně očkovat druhou dávkou, ale jsme schopni převádět fronty do vedlejších center, jež kapacitu mají, tedy pokud je to pro lidi dostupné,“ popsal situaci v Jihomoravském kraji, který se v zájmu mladších ročníků umístil na předních místech, hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Jihomoravský kraj patří k těm, jež samy zavčasu spustily podpůrnou kampaň cílenou na čtyřicátníky a mladší, protože se obávaly, že půjde o laxnější skupinu. Nečekali tu na centrální státní agitaci. „Těší mě, že velký zájem máme hlavně v kategorii od 16 do 20 let, dokonce větší než u starších dvacátníků,“ dodal Grolich.

Speciální kampaň, jež měla motivovat zejména mladší lidi, kteří častěji bagatelizují možné dopady onemocnění, nasadil i Plzeňský kraj, rovněž jeden z nejúspěšnějších v míře zájmu o vakcínu mezi později narozenými. „U této skupiny musíme být aktivní a poskytnout jí všechny možné informace způsobem, na který je zvyklá. Ať jde o sociální sítě, anebo online média,“ popsala pro Lidovky.cz strategii plzeňská hejtmanka Ilona Mauritzová (ODS).

Úspěch s mladými hlásí i Královéhradecký kraj, jenž v zimní vlně pandemie patřil k nejpostiženějším, proto přišel se strategií „na míru“. Pětaosmdesát procent obyvatel se odbavuje v krajských nemocnicích, zbytek u praktiků. „Pro občany je to komfortnější,“ řekl webu Lidovky.cz hejtman Martin Červíček (ODS).