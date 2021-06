Po očkování se pořádně vyspěte, radí imunoložka. Covid bychom podle ní měli brát jako zdvižený prst přírody

Respektovaná imunoložka a mikrobioložka Blanka Říhová o covidu jako zdviženém prstu přírody, o tom, jak souvisí psychická pohoda se zdravím a proč se imunita nikdy nesmí nudit.

Z imunity se v době pandemie stal svatý grál. Zajímá se o ni každý, protože na ní závisí, jestli dostaneme covid a v jak těžké formě. Jestli umřeme s hadicí v krku, nebo to bude jenom „rýmička“.



Co bychom ale vlastně měli dělat, abychom své imunitě pomohli? Koupit si D vitamin? Nebo radši céčko? Dezinfikovat všechno, čeho se někdo dotkl? Lézt do studené vody? A jak ta obranyschopnost vlastně funguje? A tak jsem si o tom šla popovídat s odbornicí na slovo vzatou, profesorkou Blankou Říhovou, která se imunologií zabývá celý život a nedávno vydala pozoruhodnou knihu Jak se dělá imunita. Mimochodem, jak imunita funguje, se učí několik semestrů na vysoké škole. Takže po zhruba hodinovém rozhovoru jsem pochopila hlavně to, jak je celý ten systém složitý. Ale taky rafinovaně dokonalý.

Ve vaší nové knize mě překvapilo například to, že by se člověk po očkování proti covidu měl hlavně dobře vyspat. Když je to tak důležité, proč už to lidem dávno někdo neřekl?

No já sama to donedávna nevěděla! Ale když jsem začala psát tuhle knížku, poctivě jsem si prošla hromadu odborných separátů, protože je pořád plno nových věcí. Že se po vakcinaci člověk nemá vyčerpávat, to se ví. Ale že se má po očkování především dobře vyspat, protože studie ukazují, že ti dobře vyspaní pak měli až dvojnásobné množství protilátek, to byla i pro mě novinka.