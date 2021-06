Bulharsko na covidové mapě „zoranžovělo“. Zmírnilo proto turistům podmínky pro vstup do země

Země ležící na pobřeží Černého moře se v posledních letech opět dere do popředí zájmu českých cestovatelů. Ceny v Bulharsku jsou totiž pro našince více než přijatelné, přičemž ale veškeré služby jsou na podobné úrovni jako ty „západní“. To je vskutku lákavá kombinace.

„Bulharsko je u nás aktuálně nejprodávanější destinací,“ říká k tomu Petr Šatný, mluvčí CK Alexandria. Letošnímu zájmu nahrává i to, že v Bulharsku panuje příznivá „covidová“ situace. „Nárůst prodejů odstartovala možnost cesty pouze s antigenním testem,“ podotýká Šatný. Od včerejška již není nutný ani ten. Na cestovatelském semaforu našeho ministerstva zahraničí má nyní Bulharsko oranžovou barvu, je tedy destinací se středním rizikem nákazy covid-19.



Žádných zásadních omezení se není třeba obávat ani přímo na místě. „Povolené jsou návštěvy restaurací, barů, fitness, mohou se konat kulturní a zábavní akce, otevírají se kina i muzea. V hotelech funguje wellness i dětské kluby, zatím jen formou venkovních aktivit,“ popisuje Petr Kostka, obchodní ředitel Exim Tours.

Rovněž ceny jsou i letos příznivé. Aktuálně startují od pěti tisíc korun za týdenní pobyt (apartmán či penzion bez stravy, příp. se snídaní). V hotelu s all inclusive pořídíte týden za zhruba deset tisíc korun za dospělou osobu. Výhodně zde obstarají pobyt i rodiny s dětmi. „V Bulharsku totiž mnoho hotelů počítá dětské ceny do nedovršených 13 let, někde dokonce až 14 let,“ uvedla Eva Němečková, mluvčí Čedoku.