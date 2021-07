Bulharsko mění pravidla pro turisty, začne vyžadovat ukončené očkování nebo test

SOFIE/PRAHA Češi mířící na dovolenou do Bulharska se od příštího týdne do země už „jen tak“ nedostanou. Období bez kontrol končí a turisté musí nově předložit platný dokument o ukončeném očkování nebo o prodělaném onemocnění covid-19 či o provedeném testu. Informovalo o tom české velvyslanectví v Sofii.

Nové opatření bulharského ministerstva zdravotnictví, které začne platit příští pondělí a zatím bude účinné až do konce měsíce, zařazuje nově Česko mezi takzvané zelené země. V praxi to znamená, že lidé, kteří pojedou z tuzemska na dovolenou do Bulharska, budou muset předložit výše zmíněné dokumenty.

„Nebude-li takový dokument či digitální certifikát EU předložen, bude na osobu uvalena 10denní karanténa na domácí adrese či v místě ubytování na základě rozhodnutí ředitele nebo zplnomocněného náměstka příslušné regionální zdravotní inspekce,“ stojí na stránkách ambasády.



Dokumenty nemusí předkládat děti do 12 let, tranzitující osoby, řidiči autobusů mezinárodní přepravy a řidiči nákladních vozů pro přepravu zboží.

V roce před pandemií zavítalo do Bulharska takřka dvě stě tisíc Čechů, minulý rok se podle bulharské ministryně cestovního ruchu Stely Baltovové počet snížil vlivem koronavirových restrikcí na čtvrtinu. Bulharsko dlouhodobě patří společně s Řeckem a Chorvatskem mezi nejoblíbenější turistické destinace Čechů.