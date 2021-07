Vnucená vakcinace už není tabu. Politici i experti by ji nejdříve chtěli u pečovatelů a zdravotníků

Pomůže to všem, ale nutit do toho nikoho nemůžeme. V tomto kontextu o očkování proti covidu hovořila až doteď drtivá většina odborníků i politiků. Myšlenka povinného očkování však přestává být i ve světě tabu.

Například ve Francii postupuje vláda tvrdě: bez očkování nebude z běžných volnočasových aktivit možné skoro nic. V Česku se o tom zatím jen šušká.



„O tom se musí vést větší a širší debata, nemá to rozhodnout sám ministr zdravotnictví, musí se to řešit s odborníky, poskytovateli,“ nevyloučil ve čtvrtek takovou možnost ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Spolu s ním k médiím hovořil prezident České lékařské komory Milan Kubek, který řekl, že z hlediska medicíny by nejlepším krokem bylo udělat očkování povinným.

Jedná se však, zvláště před volbami, o politicky výbušné téma a i Kubek dodal, že by šlo o drastické řešení, na něž lidé nejsou připraveni. Podobně to vidí také exministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. „V tuto chvíli je společnost polarizovaná tak, že ani já nejsem pro to, aby to bylo povinné,“ řekl serveru Lidovky.cz odborník. „Pokud by se ale situaci nepovedlo vyřešit jinými prostředky, mělo by být zvažováno i plošné povinné očkování,“ dodal.

Někdy možnost píchat vakcíny „befelem“ existuje. Podle člena zdravotnického výboru sněmovny Vlastimila Válka (TOP 09) by v některých zdravotnických profesích mohlo dojít na povinná očkování. Jako příklad uvedl oddělení hematoonkologie, kde se nacházejí pacienti s extrémně oslabenou imunitou. Riziko přenosu z lékaře na pacienta by bylo vysoké.

Naočkovat povinně část zdravotníků je podle Prymuly dobrý nápad, osvědčil se i v některých zahraničních zemích. Bílé pláště se u nás ostatně povinně vakcinují proti hepatitidě typu B. Za povinné očkování lékařů oroduje i hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal. Ze svých zkušeností ale ví, jak složité téma to je: na jeho vlastním pracovišti plném rizikových pacientů není očkováno 25 procent zdravotníků.

Kubek upozornil i na další rizikovou skupinu: pečovatele v sociálních službách, kteří podle něj nejsou příliš proočkovaní. Motivovat je prý mají zaměstnavatelé.

Tvrdší přístup ve vakcinační kampani už se osvědčil francouzské vládě. Tamní prezident Emmanuel Macron v úterý vyhlásil novou sadu opatření, v nichž se objevila pod pohrůžkou ztráty práce povinnost očkování pro zdravotníky. Pro zbytek společnosti nejsou pravidla o moc benevolentnější: bez očkování se od srpna nepodívá do obchodních center, restaurací a barů. Reakce Francouzů se dostavila rychle, během jediného dne se registrovalo 1,3 milionu lidí. Provoz na rezervačních stránce byl oproti průměru desetinásobný.



Podle Prymuly jsou obecně evropské státy v otázce povinného očkování opatrné. Připomněl například vášnivý odpor Poláků, když se o tom v jejich zemi začalo i jen debatovat.

„Francouzi se vydali správným směrem,“ pochválil striktní přístup země galského kohouta Smejkal. Sám je však k možnosti shora nařízené povinnosti v Česku skeptický.

Nařídit očkování lékařům

O post budoucího českého premiéra se v říjnu bude ucházet předseda ODS Petr Fiala. Podle něj nyní nemá cenu lidi strašit příchodem dalších vln nákazy a místo toho se má dělat vše pro to, aby se naočkovalo co nejvíce lidí. Zatím dobrovolně. „Plošná opatření jsou až ten poslední krok, měli bychom dělat vše pro to, aby nebyla potřebná,“ doplnil.

Před volbami se ani žádné velké otáčení kormidlem v otázce státem vynucené vakcinace očekávat nedá. Podle šéfa výzkumné společnosti STEM Martina Buchtíka se vážnější debata na toto téma otevírat nebude. „Nemyslím si, že se z povinnosti se očkovat stane téma. Předpoklad, že nakládat si můžeme se svým tělem a majetkem, jak uznáme za vhodné, je u nás velice silně zakořeněný. Nikdo z politiků ho napadat nebude,“ řekl sociolog.

Zdravotničtí experti se ale shodují na tom, že právě v jejich oboru by měla povinnost nechat se očkovat velký smysl. Podle Válka však nemůžeme čekat, že takové nařízení přijde z ministerstva.

Debata o povinnosti covidového očkování by podle něj měla probíhat v čistě odborné rovině. Už proto, že povinná vakcinace dospělé populace je v medicíně něco nevídaného. „Doufám, že politickou otázkou se to nikdy nestane,“ odtušil Válek.

Podle poslance dojde spíše k tomu, že odborné společnosti v daných zdravotnických oborech vydají doporučení, kterými se pak budou řídit i poskytovatelé zdravotnické péče.

Týkat by se to dle Válka mohlo nejprve těch odvětví medicíny, ve kterých lékaři pracují s pacienty s oslabenou imunitou. V realitě běžné praxe by například Česká hematologická společnost mohla vydat odborné doporučující stanovisko, aby s hematoonkologickými pacienty pracovali pouze očkovaní lékaři. Vzhledem k náchylnosti těchto pacientů na jakýkoliv druh nákazy by se jednalo o oprávněný požadavek. Vakcinace by tím byla prakticky povinná.

Právě u lehce přenositelných a vysoce infekčních nemocí může být podle Prymuly problém. „Třeba u chřipky. Tou totiž nakazili v některých případech lékaři lidi na odděleních, kde měli pacienti výrazně sníženou imunitu a každá nemoc pro ně byla riziková,“ konstatoval exministr.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky z konce června je proočkovanost mezi lékaři 80 procent, u ostatních zdravotnických profesí je to méně růžové. Například u sester pod 70 procenty.

Šéf lékařské komory Kubek upozornil ještě na skupinu pracovníků v sociálních službách. Ti podle něj nejsou proočkovaní dostatečně. „Já bych jim na místě jejich zaměstnavatelů zaplatil, dal jim bonus,“ prohlásil Kubek.

Soudy by tomu nepřály

Jenže právě v ošetřovatelských službách je situace složitější. Ačkoliv o běžné pečovatele není až taková nouze, zdravotní sestry si mohou v podstatě diktovat. Je jich tak málo, že místo toho, aby se v otázce očkování zaměstnavateli podřídily, odejdou. Stále mezi nimi navíc panuje vysoká nedůvěra k vakcínám.

Český právní řád a rozhodování soudů by plošným příkazům k očkování moc nenahrávaly. „Jakákoli forma takového nátlaku vůči jedné skupině obyvatel by vyvolala soudní spory,“ řekl k tomu Kubek.

Stejnou obavu vyslovil i Prymula, podle kterého existují judikáty zahraničních i českých soudů, jež by snaze zanést povinnost očkování do zákona zrovna nepomohly. „Diskuse o tomto tématu je velmi citlivá. Jsou situace, kdy to podle soudu teoreticky možné je. V případech, kdy měla matka špatné zkušenosti s očkováním u jedno dítěte, a proto odmítá očkovat své druhé, je k tomu soud často velmi benevolentní,“ uvedl epidemiolog.

Ani z doby, kdy šéfoval resortu zdravotnictví, si prý Prymula diskuse o vakcínách „rozkazem“ nepamatuje. Byl prý pro to, aby se už loni na podzim rozjížděla kampaň na podporu očkování. Tehdy ale vakcíny v Česku ještě nebyly, řešilo se testování.