Do večera přibylo 541 nakažených, méně než minulou neděli. Stoupl ale podíl pozitivních testů

Praha Do nedělních 18:00 přibylo v Česku dalších 541 potvrzených případů covidu, to je zhruba o 160 míň než minulou neděli za stejnou dobu. V posledních několika dnech přitom byly celkové denní přírůstky ve srovnání s předchozím týdnem vyšší. Během soboty laboratoře provedly přes 12 800 testů na covid-19, z toho 26 procent bylo pozitivních. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Kvůli vysokému podílu pozitivních případů a zvýšení reprodukčního čísla nad jedna se skóre protiepidemického systému PES k dnešku zvýšilo o sedm bodů na 64, což odpovídá přísnějšímu čtvrtému stupni pohotovosti. Nyní je Česko ve třetím.



Počet lidí s covidem v nemocnicích klesl. V sobotu bylo hospitalizováno 4179 pacientů, skoro o 260 míň než o den dřív. Ve vážném stavu bylo 553 z nich, což znamená pokles o 23 případů. Do statistik přibylo oproti údajům z nedělního poledne dalších 27 obětí, celkem v zemi od začátku epidemie zemřelo 8865 pozitivně testovaných. Od čtvrtka se denní počty zemřelých drží pod stovkou. V pátek a sobotu jich bylo přes 70, v neděli eviduje ministerstvo zatím 16 obětí. Při pozdějších aktualizacích se ale počty úmrtí obvykle zvyšují.



V sobotu laboratoře provedly 12 804 testů na covid-19, jako obvykle je to výrazně méně než ve všední dny - v uplynulém týdnu to bylo v průměru zhruba 22.000 testů denně. Podíl pozitivních testů se zvýšil téměř na 26 procent, to je nejvíc od 14. listopadu.



Podle odborníků je tento ukazatel dlouhodobě stále vysoký a ukazuje relativně velkou virovou zátěž v populaci. Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, k neděli stouplo na 1,02. Hlavně kvůli těmto dvěma faktorům se zvýšil index PES na 64 bodů ze sta, předchozích 13 dní zůstávalo skóre na 57 bodech .

Aktuálně je nakažených 60 684 lidí, celkem se nákaza v České republice potvrdila od začátku března u víc než 546 000 lidí, vyléčilo se přes 476 000 z nich, tedy asi 87 procent. Většina lidí s pozitivním testem má mírný průběh, s nákazou je nyní v nemocnicích méně než sedm procent nakažených.

Česko je od čtvrtka 3. prosince ve třetím stupni přísnosti opatření v protiepidemickém systému, což umožnilo s omezením kapacity otevřít všechny obchody, restaurace, hotely či provozovny služeb. Při návratu do čtvrtého by se tyto podniky znovu zavřely a začala by platit další omezení. Dostane-li se index PES do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu opatření. Pro zlepšení musí v nižším pásmu zůstat sedm dní, pro zhoršení tři dny. Vždy ale o změně musí rozhodnout vláda. Čtvrtý stupeň se pohybuje od 61 do 75 bodů.

Největší nárůst v Česku za uplynulý týden je stále na Havlíčkobrodsku, a to 616 případů covidu-19 v přepočtu na 100 000 obyvatel. Naopak na Chebsku to bylo 134 nakažených na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní.