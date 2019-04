Dodržování bezpečné vzdálenosti? BIS chce výjimku pro svá auta

Praha Nedodržování bezpečného rozestupu mezi automobily je nešvar, který už v Česku způsobil mnoho nehod. Prohřešek momentálně není nijak postižitelný, což by měla změnit novela silničního zákona. Nový předpis by však nemusel platit pro všechny. Bezpečnostní informační služba (BIS) požaduje, aby se nevztahoval na vozy bezpečnostních sborů.

Podle předlohy navržené ministerstvem dopravy by minimální odstup mezi auty měl být přesně ukotvený v zákoně. Pro osobní auta jedoucí rychleji než 80 km/h by šlo o odstup aspoň 30 metrů, u kamionů o minimálně 50 metrů, pakliže ručička na jejich tachometru ukazuje rychlost 50 km/h a více. Za nedodržení by řidiči nově inkasovali čtyři trestné body a pokutu, jejíž možná výše dosud nebyla specifikována.

Bezpečná vzdálenost mezi auty, jak ji navrhuje ministerstvo dopravy.

Podle BIS, jež se k novele vyjádřila v meziresortním připomínkovém řízení, ovšem nelze stejný metr použitý na běžné řidiče uplatňovat u vozů zpravodajských služeb či vybraných útvarů policie, Vojenské policie nebo Celní správy, které mnohdy využívají těsnějších rozestupů.

Převoz chráněných osob

„Jde například o vozidla v koloně při přepravě chráněných osob či přepravě jiného chráněného zájmu. V takových situacích často nebývá a z taktických důvodů ani nemůže být dodržena vzdálenost umožňující zastavení obecně a ani konkrétně stanovená vzdálenost 30 metrů při rychlosti vyšší než 80 km/h,“ uvedla tajná služba.

Od ministerstva dopravy tak kontrarozvědka žádá o zákonnou výjimku, aby se pravidlo s povinným odstupem na vozidla bezpečnostních sborů nevztahovalo. To je podle mluvčího BIS Ladislava Štichy i důvod, proč se zpravodajci do připomínkového řízení zapojili. Výjimka by měla jedinou podmínku: řidiči zmíněných vozů by museli jezdit tak opatrně, aby neohrozili bezpečnost silničního provozu.

Novela byla v meziresortním připomínkovém řízení během února. Kromě BIS se k ní vyjádřily přibližně tři desítky státních institucí. Konkrétně k bodu týkajícímu se bezpečné vzdálenosti měla řada z nich zásadní námitky. Ozvala se ministerstva obrany a vnitra, Hospodářská komora či hlavní město Praha; vadilo jim například, že navrhovaný odstup není dostatečný nebo že by jeho dodržování omezilo plynulost provozu.

Ministerstvo dopravy se k námitkám nevyjádřilo. Podle mluvčí resortu Lenky Rezkové ale všechny teď analyzuje. „Zásadní připomínky budou následně řádně projednávány se subjekty, které je uplatnily,“ řekla serveru Lidovky.cz Rezková na konci března.