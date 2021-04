Dohledový úřad se zabýval fotkou ministryně Schillerové s celníky, záležitost předal také celní správě

Brno Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí apeluje na držitele veřejných funkcí, aby v kampani ve volbách nevyužívali prostředků, které jiní kandidáti využívat nemohou, řekla mluvčí úřadu Luisa Divišová v souvislosti s podnětem na fotografii, na níž ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) propaguje s celníky projekt daňové kobry.

Podle Divišové bere úřad na podnět zřetel, ale závěry bude moct učinit až po volbách po odevzdání materiálů ke kampani neb příští rok z výroční zprávy hnutí. Volby budou v říjnu.

Schillerová umístila na Twitter fotografii s celníky i jejich vozidlem. „Fotka je řádně označená informací o zadavateli a zpracovateli, tedy politickým hnutím ANO, a jde tedy o propagaci politického hnutí prostřednictvím komunikačních médií v rámci probíhající volební kampaně do Poslanecké sněmovny,“ uvedla Divišová.

Podatel podnětu na úřad poukazuje podle ní na skutečnost, že podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nesmí být příslušníci členy politických stran a politických hnutí ani nesmí vykonávat činnost v jejich prospěch. Podle Divišové není úřad oprávněný posuzovat činnost celníků, a proto v této rovině předal věc Celní správě České republiky.

Úřad ale posuzoval podnět z hlediska volebního zákona v souvislosti s možným přijetím bezúplatného plnění hnutím ANO ze strany státu. Úřad podle Divišové neshledal pochybení s ohledem na to, že se může věcí zabývat až po volbách, kdy dostane od politických stran vyčíslení kampaní, nebo příští rok výroční zprávu. Z toho bude patrné, zda za kampaň zaplatil, bylo poskytnuto bezúplatné plnění, nebo jakým způsobem vše vzniklo. K možnému přestupku by podle Divišové došlo v případě, že by ANO nevrátilo poskytovateli bezúplatného plnění nebo neodvedlo toto bezúplatné plnění do státního rozpočtu.

Úřad apeluje na držitele veřejných funkcích, aby v kampani nevyužívali prostředků, které jiní nemohou. „Měli by striktně rozlišovat, kdy vystupují z titulu své funkce a kdy se prezentují jako kandidáti ve volbách,“ zdůraznila Divišová.