Podrobnosti připravujeme.

Bývalý poslanec stanul poprvé u soudu v úterý. Obviněn je ze dvou znásilnění a jednoho pokusu, přičemž jeden z případů se týká nezletilé dívky. Ferimu tak hrozí až deset let za mřížemi. Svou vinu expolitik dlouhodobě odmítá. Před soudem uvedl, že to, co je v obžalobě, je „nechutné“ a že by toho „nikdy nebyl schopen“.