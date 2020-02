Dopravu na I. P. Pavlova komplikuje srážka tramvaje s osobním autem, nehoda má dva zraněné

Praha Dopravu v centru Prahy v okolí náměstí I. P. Pavlova zkomplikovala nehoda tramvaje a osobního vozidla. Dva zraněné museli hasiči z auta vyprostit, záchranáři je převezli do nemocnice. Tramvaje jezdily více než hodinu odklonem a nabíraly zpoždění, omezena byla i automobilová doprava.Uvedly to mluvčí policie a záchranné služby Violeta Siřišťová a Jana Poštová.

Nehoda se stala krátce po 06.30. „Je přerušen provoz tramvají a omezena je i osobní doprava,“ řekla Siřišťová. Tramvaje jezdily odklonem, týkalo se to pěti linek, a to 4, 6, 10, 16 a 22. Na své trasy se vrátily kolem 07.45, postupně se srovnávají do jízdních řádů, uvedl dopravní podnik na webu.



Jeden zraněný byl převezen do nemocnice při vědomí, druhého s vážným úrazem hlavy museli záchranáři uvést do umělého spánku, doplnila Poštová.