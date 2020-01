DPP zveřejnil data o odjezdu autobusů ze zastávek v reálném čase. Systém rozšíří i na tramvaje

Praha Pražský dopravní podnik (DPP) od úterý poskytuje informace o odjezdu autobusů ze zastávek v reálném čase. Informace jsou k dispozici na webu kdymitojede.cz a postupně se objeví ve vyhledávačích spojení a dalších službách. Podnik připravuje zveřejnění informací i u tramvají, u kterých spuštění předpokládá do konce roku. Dosud informace DPP nemohl zveřejňovat, protože je vlastní dodavatelská firma, se kterou se nyní podařilo dosáhnout dohody.

Zatím půjde jenom o informaci o poloze vozu při opuštění zastávky, nikoliv o kontinuální lokalizaci. V následujících týdnech by se informace měly objevit v mapových podkladech na webu dopravního podniku a Pražské integrované dopravy, vyhledávači spojení IDOS, v aplikaci Lítačka a jinde. „Data, která o odjezdech našich spojů poskytujeme společnosti ROPID, jsou otevřená a přístupná, mohou je pro další dopravní aplikace nekomerčně využívat i jiné subjekty. Stejným směrem chceme jít i u tramvajových linek, na tomto projektu intenzivně pracujeme,“ uvedl ředitel DPP Petr Witowski.

Před Vánoci DPP na pěti stanicích nainstaloval elektronické informační tabule, které zobrazují informaci o reálném příjezdu nejbližších dvou stanic metra. Cestující je najdou na stanicích Florenc B, Chodov, Kobylisy, Staroměstská a Zličín. Zkušební provoz potrvá do konce června, poté podnik jeho fungování vyhodnotí a případně monitory začne osazovat do dalších stanic.

Jiní dopravci, kteří jsou zapojeni do systému Pražské integrované dopravy, již informace o polohách vozů MHD zveřejňují. V případě DPP byl problém ve smlouvách s dodavatelskou firmou Xanthus, která řídící systémy včetně všech dat vlastní a za poskytnutí informací dříve požadovala vysoké částky. Podnik nedávno vypsal dvě veřejné zakázky na nový software pro řízení autobusů a tramvají, který by měl problém závislosti na dodavateli, nazývaný vendor lock-in, definitivně odstranit. Výsledek tendru by měl být znám v horizontu několika měsíců.