Dopravu v Česku opět komplikuje sníh. Na D8 jsou zavřené tunely Prackovice a Radejčín kvůli kolonám

Dopravu v České republice v úterý opět komplikují sníh a námraza. V noci připadlo několik centimetrů sněhu, místy sněží také přes den, řidiči by proto měli být opatrní v celé zemi. Kvůli velmi nízkým teplotám působí sůl, kterou používají silničáři, velmi pomalu. Problémy mohou mít zejména kamiony. Několik silnic je kvůli počasí neprůjezdných. Lidé by také měli počítat se zpožděním městské hromadné dopravy, nejezdí ani některé regionální vlaky.

Na dálnici D8 jsou aktuálně zavřené tunely Prackovice a Radejčín. Důvodem jsou dlouhé kolony kamionů, které jsou důsledkem pondělního dočasného uzavření hraničního přechodu do Německa. Země přechod otevřela dnes ráno po cca 16 hodinách. Podle ŘSD se nejdřív musí rozjet kolona před tunely směrem na Německo, poté se tunely otevřou a bude moci odjet řada vozidel za nimi.



Policie ráno uzavřela ve spojitosti s kolonami na dálnici D8 silnice z Knínic do Nakléřova a na Telnici na Ústecku kvůli autům, která tam dostávají smyk. Řidiči si chtěli přes komunikace zkrátit cestu.

Kvůli sněhu je stále pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice v Libereckém kraji. Silničáři ale naopak nechali i pro nákladní dopravu otevřenou silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Zavřeli by ji, pokud by na ní nějaký kamion uvízl. „Aktuálně je ale silnice prakticky černá, takže ani kamiony by tam neměly mít problémy,“ řekl ČTK Eduard Bark, technik společnosti Silnice LK, která má údržbu komunikací v kraji na starosti.

Na silnici I/69 mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku se v oblasti Syrákova tvoří námraza. Kvůli ledovce je neprůjezdný 1,5 kilometru dlouhý úsek silnice III/4913 severně od Ostraty na Zlínsku. Nesjízdná zůstává kvůli ledovce silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku.

Problémy měly kamiony na hlavní silnici do Polska I/33 u obce Vysokov na Náchodsku. Na silnici v úseku asi 1,5 kilometrů se tvořila ledovka. Zákaz vjezdu pro nákladní vozy od 12 tun platí na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Na železnici jsou problémy především ve středních Čechách, například na trati z Prahy do Kolína. Řada spojů je odřeknuta. Nejezdí ani osobní vlaky z Lysé nad Labem na pražské hlavní nádraží, problémy jsou i v hlavním městě v úseku Masarykovou nádraží - Podbaba nebo ve stanici Praha - Vršovice. Zpožděné jsou také autobusy linek Pražské integrované dopravy.

V Česku má dnes být oblačno až zataženo. Místy se vyskytne sněžení nebo sněhové přeháňky, zpočátku zejména ve východní polovině Čech a na severu Moravy. Nejvyšší teploty budou minus sedm až minus tři stupně Celsia.