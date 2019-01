Já nejsem vítač, Duka není Okamura, upozorňuje Halík. Jeho spor s arcibiskupem do Říma nezamíří

PRAHA Arcibiskupská výtka teologovi Tomáši Halíkovi je oficiální. Úřad primase českého ji zveřejnil v úředních listech. Halík má možnost proti ní brojit, ale podle vyjádření pro Lidovky.cz se k tomu neuchýlí. Spor mezi primasem českým a výrazným duchovním tím končí. Svou zdrženlivost teolog vysvětluje tím, že mu napomenutí v důsledku posloužilo. Dostalo se mu podpory od řady příznivců. Halík se s Dukou střetli například v otázce migrace.

„Na aktuální otázku, co bude dál, odpovídám, že patrně už nic; odvolávat se proti ‚napomenutí‘ nyní nehodlám, protože celkem vzato, přineslo mi víc dobrého, než zlého,“ vysvětlil své rozhodnutí serveru Lidovky.cz duchovní, vysokoškolský pedagog a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík. Možnosti vzepřít se napomenutí, tzv. admonitu, vysvětlil i tím, že katolická církev by neměla stravovat energii vnitřními sváry.

Jako příklad uvedl nedávný počin komunistického poslance Miroslava Grebeníčka. Bývalý dlouholetý předseda KSČM vydal loni v prosinci knihu, v níž kriticky pojednává o církevních restitucích. „Je-li dnes církev v České republice atakována soudruhem Grebeníčkem a jemu podobnými, neměla by asi nepopulárním napomínáním otevírat ‚druhou frontu‘ ve svých řadách,“ vysvětlil.

Původně přitom Halík nepředpokládal, že napomenutí, jejž obdržel loni v listopadu, získá oficiální punc. Očekával, že arcibiskup a primas český Dominik Duka ze svého kritického postoje sleví. Jenže tento předpoklad se nenaplnil. Admonitum se objevilo 15. ledna v Actech curie, což jsou úřední listy pro kněze a duchovní. Výtka vyšla konkrétně v Acta Curiae Archiepiscolapalis Pragensis.

„Kardinál Dominik Duka OP uložil dne 12. 11. 2018 pod čj. S/2018/481 napomenutí Mons. prof. PhDr. Tomáši Halíkovi, Th.D., Dr. h. c., a to za jednání podle kán. 1339 § 1 CIC. Napomenutí se ukládá tomu, kdo je ve velmi blízké příležitosti k spáchání skutku proti církevní kázni. Arcibiskup pražský uložil napomenutí za mediální vystupování, ve kterých Mons. Halík napadal stanoviska k různým aspektům veřejného života vydaná arcibiskupem pražským, popř. Českou biskupskou konferencí,“ zní výtka, jak úředně vyšla.

‚Přineslo mi to očekávané plody‘

Teolog už podle svých slov arcibiskupovi zaslal vyjádření, že se napomenutím bude řídit. Ačkoliv se pozastavil nad tím, že zatímco on výtku dostal, tak podle jeho informací naopak žádná nezamířila k duchovním, kteří se zapletli s minulým režimem nebo již „agitují z kazatelny před volbami pro fašizující politickou stranu.“ Admonitum však přijímá s vědomím, že z něj především profitoval, hned v několika ohledech.

„Na druhé straně mi ono vyplísnění přineslo hlavně předem očekávané plody, které by mi nezajistila žádná sebeschopnější píárová agentura: dostal jsem záplavu solidárních a povzbuzujících dopisů od věřících i nevěřících, také od řady kněží, prodej mých knížek se okamžitě ještě zvýšil a měl jsem rázem otevřené dveře do všech médií,“ pochvaluje si teolog.

Kdyby chtěl proti výtce brojit oficiální cestu, musel by nejprve požádat arcibiskupa o její odvolání. Pokud by na této cestě neuspěl, musel by se obrátit přímo do Vatikánu. „Tento opravný prostředek je určen hierarchicky nejblíže nadřízenému orgánu církevní správy, to jest v daném případě Kongregaci pro klérus při Apoštolském stolci,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz soudní vikář Arcidiecéze pražské Ignác Hrdina.

Spor se mezi Dukou a Halíkem rozhořel po loňském svatováclavském kázání probošta kapituly Všech svatých na Pražském hradě Petra Piťhy. Probošt v souvislosti s takzvanou Istanbulskou úmluvou málem zvěstoval konec tradiční rodiny. Několik duchovních v čele s Halíkem se ozvalo proti tónu promluvy, její agresivitě a strašení veřejnosti. Piťha přitom platí za Dukova spojence, arcibiskup se ho obratem veřejně zastal.

Závěr policie cítí Halík jako satisfakci

Dukův úřad minulý týden ve vyjádření pro Lidovky.cz odmítl interpretaci, že napomenutí Halíka je trestem. Představuje prý v první řadě výzvu. „Nejedná se o žádný osobní spor mezi prof. Tomášem Halíkem a pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou, ale jedná se o naplňování poslání katolického kněze, který je zavázán slibem poslušnosti k svému biskupu a jeho nástupcům,“ uvedlo arcibiskupství.

„Ano, tak jako na domácí i světové politické scéně, tak také ve světové i české katolické církvi jsou nyní patrné velké názorové rozdíly. Přesto si myslím, že ti, kdo se těšili na skandál velkého schismatu a neutuchající zápas Duka – Halík, budou zklamáni: bouře v české katolické skleničce pomalu utichá. Věřím, že i s Dominikem Dukou, až z něj brzy spadne nezáviděníhodné břímě úřadu, si snad znovu porozumíme.“ Mons. Tomáš Halík



V novém světle se svár arcibiskupa s Halíkem vyjevil minulý týden. Policie vyřídila trestní oznámení, které na duchovního Piťhu podala kvůli jeho kázaní Česká ženská lobby. Měl se dopustit šíření poplašné zprávy. Policie probošta sice neobvinila, ale proti jeho kázání o Istanbulské úmluvě se vymezila. „Tvrzení (...) uvedená v jeho kázání (…) jsou dezinterpretací textu oné úmluvy,“ uvedl dozorující žalobce Jan Lelek.

Halík závěr policie cítí jako satisfakci. V důsledku potvrdila, že on sám se kritickou reflexí Piťhova kázání ničemu nezprotivil. „Nyní tedy už nelze tvrdit, že můj úsudek o Piťhově strašení vyhlazovacími tábory za odlišné názory a odebíráním a prodáváním dětí po přijetí Istanbulské smlouvy byl jen můj subjektivní názor a že bych se za něj měl omlouvat nebo být napomínán či trestán,“ podotkl.

Teolog pak připouští, že spor mezi ním a primasem českým někdo mohl cíleně přiživit, údajně může jít někoho z okolí Duky. Podle Halíka se původní informace o napomenutí a další podrobnosti sporu dostaly do médií bez jeho přičinění. „Při bližším pohledu je patrné, že rozdíl mezi mnou a panem kardinálem není tak propastný, jak si to přeje bulvár: já nejsem bezvýhradný ‚vítač‘ uprchlíků a mons. Duka zas není Okamura,“ říká.