Dva nesmiřitelné tábory poslanců se chystají na boj o podobu manželství

PRAHA Na sněmovní půdě se v úterý odpoledne znovu otevře výbušné téma stejnopohlavních manželství. Na jedné straně je novela občanského zákoníku, která by umožnila uzavírání manželství homosexuálních párů. Druhý tábor se semkl okolo protinávrhu zakotvujícímu manželství jako výlučný akt mezi mužem a ženou.

Úvodní diskusi o obou poslaneckých předlohách dolní komora nedokončila v polovině listopadu - vrací se k ní po 132 dnech.



Návrh manželství pro všechny předkládá Radka Maxová (ANO), která je současně předsedkyní výboru pro sociální politiku. Spolu s ní se pod návrh podepsalo 46 poslanců napříč téměř celým politickým spektrem zastoupeným ve sněmovně.

Protinávrh vyšel z pera konzervativních poslanců v čele s Markem Výborným (KDU-ČSL), kteří chtějí ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy. Do hry chtěl původně vstoupit se třetí variantou i poslanec Patrik Nacher (ANO). Ta by narovnala práva homosexuálů v partnerství, jemuž by se ale neříkalo manželství. Po nesouhlasu obou skupin si to rozmyslel.

Registrované partnerství, jež vešlo v platnost v roce 2006, by v případě schválení novely o sňatcích homosexuálů zaniklo. V institutu registrovaného partnerství neplatí například společné jmění manželů, nárok na vdovský či vdovecký důchod ani nárok na sirotčí důchod po nebiologickém rodiči. Tato práva chtějí stejnopohlavní páry právě formou manželství získat.