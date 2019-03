STUCHLÍK: Jak jsem se mýlil v (buzní) politice

Nikdy jsem neskrýval, že jsem gay. Ani jsem to nijak aktivisticky nevyzdvihoval. S Davidem jsme spolu přes 18 let, od roku 2009 registrováni. O rovná práva s ostatními jsem stál, přeci nejsem untermensch. O název manželství ne. A právě v tom jsem se mýlil.

Prostě jsem se nějak narodil, žijeme v Evropě 21. století, tak o co jde. Když jsem v roce 2001 začal žít s Davidem, říkal jsem si: přece se za tak skvělého člověka nebudu stydět! Bral jsem svou orientaci jako přirozenou součást života. Byl jsem a jsem přesvědčen, že právě normálnost a přirozenost pomůže v přijetí většinovou společností nejvíce.



Nikdy jsem nebyl na Prague Pride. Nevadí mi, jako primátor bych ji podpořil: ale dělat z jiné orientace show - proč?!?!? Tím spíš zdůrazňujeme její nenormálnost. Navíc zkratka a senzacechtivost médií z ní vytáhne vždy to nejobskurnější. Kožená prasečí hlava opravdu nereprezentuje většinu nás gayů.

Petr Stuchlík Autor je členem hnutí ANO a kandidoval na pražského primátora. V roce 2000 spoluzakládal poradenskou společnost Fincentrum.

I proto jsem nebyl minulý rok nadšený z aktivit sdružení Jsme fér. Proč zbytečně hrotit návrh, který by mohl srovnat práva stejnopohlavních svazků? Proč zbytečně provokovat názvem „manželství“? Jako pragmatikovi a racionálnímu finančníkovi mi to nedávalo smysl. Chci stejná práva a je mi jedno, jak tomu budete říkat.

S Davidem jsme za svůj život přímo či přes naše firmy odvedli desítky milionů korun na daních. Chceme sociální smír, chceme mír v ulicích. Ať se klidně lidé v sociální síti závislí na našich daních nad nás povyšují: oni jsou „manželé“, my jen „registranti“. Je by oddal farář i v roce 1167, nás by popravil. Naštěstí žijeme ve 21. století.

No. A v tom jsem se právě mýlil. Nejsem v politice ani rok a proto mi došlo až nyní, že je to o symbolech. Česká politika 2019 je o symbolech. Ne tolik o reálné přidané hodnotě nebo zlepšení života občanů. Přitom Manželství pro všechny je jak symbol, tak zlepšení kvality života části občanů: aniž by ti ostatní utrpěli jakoukoliv újmu. Ale je to především symbol.

Je to také o tom, že ne každý má sebevědomí či odvahu stát proti xenofobnímu názoru. Každý jsme vyrůstali v jiném prostředí, každému z nás Bůh/příroda - jak chcete - nadělili jinak. Proto rozumím lidem, kteří svou orientaci skrývají, nemluví o ní nebo se přetvařují.

Je vážně těžké si přiznat, že jste jiní. Ať je vám 14, 20 či 50. Je to těžké. Ještě těžší je říct to rodičům. Kamarádům. Ostatním. Vážně těžké.

Právě kvůli těm slabším musíme manželství pro všechny podpořit. Je to symbol. Symbol, který nikoho neomezuje - tradiční manželství má úplně jiné problémy než stejnopohlavní partnery. Symbol, že i Jirka s Pepou na okraji společnosti jsou stejní jako Jirka s Haničkou. Jsou to všechno Boží děti. Nerozlišujte, nesuďte. Dejme jim šanci. Dejte jim šanci.

Dejte šanci Manželství pro všechny. Hlasujte pro.

Děkujeme.