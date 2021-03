Velikonoce rozhodnou, jaké nás čeká léto, říká sociolog. Scénářů podle něj existuje hned několik

Zhruba dvacet procent lidí je postiženo současnou epidemií koronaviru velmi výrazně, a to jak finančně, tak na zdraví či sociálně nechtěnou izolací, říká ředitel Střediska empirických výzkumů (STEM) Martin Buchtík. Podle něj se o Velikonocích rozhodne, jak budou vypadat prázdniny, zda budeme moci cestovat aspoň po Česku a jak frustrovaní budou lidé.

V politice se ale jejich nespokojenost neprojeví v podzimních volbách, ale až zhruba za dva roky, kdy může dojít k nárůstu extremismu.

Lidovky.cz: Je současná krize kolem epidemie koronaviru obří příležitostí v podnikání, v osobním životě a vůbec všude, jak o tom někteří lidé mluví?

Krize je spíše snaha neztratit, a to často neztratit hodně. Vidíme to na úrovni jednotlivců, ale i třeba na úrovni státu. Tam ze začátku panovala představa, že když se začnou věci měnit, bude zavedena distanční výuka nebo úřady při jejich částečném uzavření začnou komunikovat elektronicky, nastaví se tím nový systém, který nám umožní udělat skokovou kvalitativní změnu. Ale tak to není.