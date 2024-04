Přísaha s Motoristy před eurovolbami zavítá do měst. Slibují si zisk dvou křesel

Koalice hnutí Přísaha a Motoristé sobě představila společnou kandidátní listinu do evropských voleb, v rámci kampaně navštíví 25 měst. (11. dubna 2024) foto: Jakub Stadler, MAFRA

Koalice hnutí Přísaha a Motoristé do Evropského parlamentu objedou v příštích necelých dvou měsících 25 českých měst, aby vedli osobní kampaň s voliči. Měla by začít v pátek v Kladně a končit 6. června v Praze. Rozpočet by měl vyjít na čtyř milionů korun, uvedl předseda hnutí Róbert Šlachta na tiskové konferenci.