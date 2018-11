Evangelíci se staví za Istanbulskou úmluvu. Dalším církvím a Dukovi navzdory

PRAHA Podle sedmi křesťanských církví by diskutovaná Instabulská úmluvu mimo jiné ohrozila tradiční rodinu. Mezi zastánce se ale nově staví Českobratrská církev evangelická. „Nesouhlasíme s tím, že úmluva, která má zakotvit mezinárodní standard ochrany před různými formami násilí, je rafinovaným pokusem vnést do našeho právního řádu pochybná ideologická měřítka,“ píší v oficiálním stanovisku.

Kromě Českobratrské církve evangelické se k pomyslnému boji proti úmluvě nepřipojili také představitelé Starokatolické církve, Církve československé husitské a také někteří katoličtí faráři.



Pozitivní tón

Stanovisko synodné rady Českobratrské církve evangelické k diskuzi o Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tedy o takzvané Istanbulské úmluvě, zní mnohem smířlivěji než dosud kritické hlasy z křesťanské obce.

„Považujeme za potřebné vyjadřovat se jasně a zřetelně k důležitým otázkám veřejného života. Nepřipojili jsme se ke kategorickým soudům zaznívajícím od představitelů některých církví. Nesouhlasíme s tím, že úmluva, která má zakotvit mezinárodní standard ochrany před různými formami násilí, je rafinovaným pokusem vnést do našeho právního řádu pochybná ideologická měřítka,“ píší v textu zveřejněném na webu e-cirkev.cz.

O ratifikaci úmluvy podle evangelíků rozhodnou volení zástupci, a to „svobodně a podle svého nejlepšího svědomí“. „Věříme, že střízlivě posoudí, zda mohou z dobrého úmyslu vyplývat nějaká rizika a nebezpečí pro svobodnou společnost a právní stát“.

V oficiálním stanovisku zveřejněném v úterý dále představitelé církve píší, že respektují různost názorů mezi křesťany na Istanbulskou úmluvu. „Osobně jsme toho názoru, že by se Česká republika měla přihlásit ke státům, které se nesmiřují s různými formami zneužití moci a smlouvu již ratifikovaly,“ píší v závěru.

Zvrácené zákony, tvrdí Piťha

Nesouhlasný postoj je přesto v české křesťanské obci dominantní. Nejvýrazněji dosud zazněla slova katolického kněze Petra Piťhy či kardinála Dominika Duky.

Podle Piťhy by v Česku vedla k přijetí „dokonale zvrácených zákonů“ proti tradiční rodině. Věřícím v katedrále svatého Víta nedávno řekl, že jejich rodiny za názor, že muž a žena nejsou totéž, budou roztrženy, vezmou jim děti, za jakýkoliv nesouhlas bude deportace do „pracovně výchovných táborů vyhlazovacího charakteru“. Homosexuálové - jak zaznělo v jeho kázání - budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, děti si budou moci zvolit pohlaví a rodiče jim ani nebudou moci dát jméno.

Další církve Představitelé římskokatolické i řeckokatolické církve, Jednoty bratrské, Církve adventistů sedmého dne, Evangelické církve metodistické, Slezské církve evangelické a. v. a Církve bratrské se společným dopisem obrátili na poslance Parlamentu před nadcházejícím rozhodováním s tím, že jsou přesvědčeni o nepotřebnosti takzvané Istanbulské úmluvy. Mají za to, že text není přínosný, neboť všechny státy EU již nyní považují v ní zdůrazněné dodržování lidských práv a svobod za základní charakteristiku svého státu.

Česká ženská lobby na kněze následně za takový projev podala trestní oznámení kvůli šíření poplašné zprávy. Předsedkyně organizace Eliška Kodyšová uvedla, že Piťhou zmiňované věci z úmluvy vůbec nevyplývají. Podle textu by dle ní měly země před násilím chránit, dělat prevenci a násilné činy stíhat a potlačit, přispět ke zrovnoprávnění žen s muži, připravit plán s opatřeními na ochranu obětí, podpořit instituce a organizace, které se na boj s násilím zaměřují.

Úmluva bojuje proti fyzickému a psychickému týrání, nebezpečnému pronásledování neboli stalkingu, znásilňování, sexuálnímu obtěžování, ženské obřízce a proti vynuceným sňatkům, potratům a sterilizacím.

Piťhu již dříve podpořil také Duka jako předseda České biskupské konference (ČBK). „Zároveň konstatuji, že se nic nemění na oficiálním stanovisku ČBK ve věci Istanbulské úmluvy,“ uvedl kardinál.

Podle katolických biskupů staví úmluva muže a ženy proti sobě. Podle zástupců sedmi křesťanských církví není v Česku dokument potřeba, degradoval by vztah muže a ženy na měření sil, společnost by roztřídil do kategorií a relativizoval by evropské kulturní hodnoty.

Teologa, vysokoškolského pedagoga a prezidenta České křesťanské akademie Tomáše Halíka nicméně rétorika Piťhy nepotěšila. Prý poškozuje obraz církve. Projev se Halíka dotkl i z toho důvodu, jak již napsal server Lidovky.cz, že za minulého režimu oba muže v křesťanském disentu pojila blízká spolupráce. Odtud vyvěrá velká Piťhova autorita uvnitř církve, protože pomohl jejímu přežití komunistické éry.

Bez ratifikace

Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, nebo-li Istanbulská úmluva, je mezinárodní smlouva Rady Evropy, která byla přijata už v roce 2011, ale v platnost vešla až o tři roky později. Česká republika jako jeden z posledních unijních státu dokument podepsala až v květnu roku 2016, dosud však nedošlo k ratifikaci.

Po ratifikaci úmluvy by mělo dojít ke změně některých zákonů v České republice tak, aby vyhovovaly znění úmluvy. Česká ženská lobby dlouhodobě bojuje za to, aby byla úmluva ratifikována, jako je tomu už ve 33 zemích v Evropě. Většina opatření už je totiž v legislativě hotová. Úmluva však nezvýhodňuje jen ženy, jak si mnozí kritici myslí, měla by pomoci i mužům, kteří jsou obětmi násilí.

Server Lidovky.cz před nedávnem zveřejnil celé znění Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, známé jako Instanbulská úmluva. Přečtěte si celý dokument.