Evropská agenda je pod premiérem a tak to zůstane, říká Babiš na Zaorálkovy podmínky

PRAHA Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) si vytyčil několik podmínek, aby vůbec uvažoval, že by se přesouval na resort zahraničí. Premiér Andrej Babiš (ANO) ctí právo sociálních demokratů navrhovat své kandidáty. Jak řekl pro Lidovky.cz, není ale nakloněný licitovat o pravomocích.

„V souladu s koaliční smlouvou jsem připraven panu prezidentovi navrhnout kandidáta, kterého si pan předseda Hamáček navrhne a který bude připraven post ministra vykonávat s patřičnou odhodlaností a péčí. O tom, že by si kandidát na ministra měl klást jakékoli podmínky, nic nevím. Rozsah a podmínky výkonu práce ministra jsou předem jasně dané. Koordinace agendy EU je po mnoho let v působnosti Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády pod vedením premiéra, který je členem Evropské rady. Tak je to podle mého názoru správně a tak to určitě zůstane,“ sdělil serveru Lidovky.cz Babiš.



Další, proti čemu se Zaorálek vymezil, bylo, že ruská agenda je vztažená k osobě zmocněnce pro Rusko, což je hradní kancléř Rudolf Jindrák. Hrad zatím neodkrývá, jak se k bouřícímu se nominantovi postaví. „Není důvod nyní reagovat na vystoupení pana ministra Zaorálka. Vše má svůj správný čas,“ odpověděl pro web Lidovky.cz mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

A třetí podmínka se týkala nástupce v resortu kultury, Zaorálek se nejmenovitě postavil proti nominaci svého stranického kolegy a poslance Jana Birkeho, když říkal, že po něm musí přijít někdo, kdo tomu rozumí a kdo umí s kulturní obcí mluvit, jinak on od své rozdělané práce neodejde. „V tuto chvíli se k dané věci nebudu nijak vyjadřovat,“ řekl Birke serveru Lidovky.cz k turbulentnímu vývoji.