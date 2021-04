MACHALICKÁ: Nad kulturou zataženo. Zaorálek uměl jako jeden z mála ministrů naslouchat

Vyhlídka na nové pokoronavirové časy je momentálně to, k čemu se divadelníci a celá kultura upínají. Divadla nehrají od října, takže skoro celá sezona je v tahu. A klobouk dolů před tím, jak se divadla stále snaží dát o sobě vědět, hledají takové formy, které lze použít – a jsou v tom vážně vynalézavá, třeba naposledy Divadlo X10 se svým projektem Tribuna.

Ze všeho je znát obrovská touha nezastavit se a tvořit navzdory všemu, jakkoli je to možná sisyfovský úděl. Stále se diskutuje o tom, jak bude kultura vypadat v pocovidové době, zda se plně obnoví původní stav. Je to trochu věštění z koule, objevují se i hlasy, že nastane situace ideální pro transformaci kulturního provozu, konkrétně v divadle je zjevná naddimenzovanost nabídky a možná i nepružnost a zabetonovanost systému.

Zatím je předčasné cokoliv odhadovat, a i když už naskakují první finanční škrty, v tomto směru dosud situace není dramatická. V každém případě je právě v této chvíli, kdy se na pořad dne po několika měsících dostává rozvolňování protiepidemických nařízení, je nutné mít funkční ministerstvo kultury.

Na tom se i před pár dny shodli představitelé Českého střediska ITI (Mezinárodní divadelní ústav) a ministr kultury Lubomír Zaorálek, ze schůzky vzešlo i komuniké, které se týká zejména plánů otevírání kultury a národní obnovy. Krátce po této schůzce se objevily zprávy, že ministr Zaorálek má resort opustit a přejít na ministerstvo zahraničí.

Jeho nástupcem by měl být místopředseda ČSSD Jan Birke, o němž není známo, že by měl odborné předpoklady pro tuto funkci. To samozřejmě v historii ministerstva není nic nového, ale v této situaci to může být zkázonosné. To si uvědomuje i Asociace nezávislých divadel, která sdružuje na šest desítek nezávislých scén a adresovala premiérovi a předsedovi ČSSD otevřený dopis, v němž hodnotí případnou změnu ministra kultury jako hazard.

Tuto změnu by divadelníci vnímali jako závažné zklamání důvěry kulturní veřejnosti. Pochopitelně, protože ministr Zaorálek patří k menšině šéfů resortu, kteří byli ochotni naslouchat a vést dialog, v současné krizi je plně zorientovaný, snažil se také iniciovat a rozvíjet podpůrné programy.

Ty pochopitelně pojedou dál, ale každý nový šéf se musí nejdřív zorientovat, což bývá i v normální situaci těžké, natož nyní. Za těch pár měsíců do voleb může takový nepolíbený ministr nadělat dost velkou paseku. Nešlo by tedy pro změnu nadřadit potřebu resortu nad politické partikování?