Zaorálek zůstane ministrem kultury. Do čela diplomacie ČSSD navrhne náměstka z vnitra

Ministrem kultury zůstane Lubomír Zaorálek (ČSSD), na pozici ministra zahraničí navrhnou sociální demokraté místo odvolaného Tomáše Petříčka (ČSSD) náměstka ministra vnitra Jakuba Kulhánka. Po večerním jednání užšího vedení strany o tom informoval novináře statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka. Vicepremiér, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček původně nabídl pozici ministra zahraničí Zaorálkovi, který však dal najevo, že chce nadále řídit resort kultury. Pokud by Zaorálek změnu přijal, nastoupil by na ministerstvo kultury poslanec ČSSD a náchodský starosta Jan Birke. Českou diplomacii nyní dočasně vede Hamáček poté, co byl v pondělí odvolán Petříček.

O nominaci Kulhánka už byl podle Onderky informován prezident Miloš Zeman, který jmenuje a odvolává členy vlády na návrh jejího předsedy. „Pan prezident o jménu ví. Nevím o tom, že by sdělil jakékoli výhrady,“ řekl Onderka. Více se k věci podle něj vyjádří ve středu Hamáček, kterého v úterý dopoledne postihl drobný zdravotní kolaps. Onderka očekává, že ke jmenování nového ministra dojde v řádu dnů.

Rošáda necelý půl rok před volbami souvisí s víkendovým sjezdem sociálních demokratů, během něhož dosavadní ministr zahraničí Petříček neuspěl v souboji o vedení strany. V pondělí prezident Zeman Petříčka z ministerské funkce odvolal. Podle Hamáčka Petříček skončil proto, aby byla strana před volbami srozumitelná. Odmítl to, že ho navrhl odvolat kvůli prezidentovi, který ministra dlouhodobě kritizoval a nedávno k jeho odchodu vyzval.

Nabídku na funkci ministra zahraničí dostal Zaorálek, který už v čele resortu v minulosti stál. V úterý dopoledne novinářům řekl, že je připraven jednat o řešení situace, která vznikla po odvolání Petříčka. „Necpu se nikam a připadá mi přirozené pokračovat tady (na ministerstvu kultury),“ uvedl. O případném přechodu zpět do Černínského paláce plánoval jednat s premiérem. Babiš sdělil, že pokud se k němu Zaorálek ohlásí na schůzku, určitě se s ním sejde. Úterní Zaorálkovu tiskovou konferenci, „na které emotivně oznámil, že se ještě nerozhodl, co chce dál dělat“, Babiš moc nepochopil. Podle premiéra ale platí dohoda s koaličním partnerem ČSSD, že si strany nebudou vzájemně mluvit do obsazení ministerstev.

Zaorálek se chtěl premiéra zeptat například na možnost koordinace evropské politiky. „Není to stejné ministerstvo zahraničí, které jsem před lety opouštěl,“ řekl. Na tiskové konferenci připomenul, že Petříček například nemohl promluvit do nákupu vakcín proti covidu. Ministerstvo zahraničí bylo podle Zaorálka „vykucháno“, silné kompetence přešly jinam, řekl k evropské politice či vytvoření zmocněnce pro Rusko. Babiš v reakci na Zaorálkovy výroky řekl serveru Lidovky.cz, že rozsah a podmínky výkonu práce ministra jsou předem jasně dané. Koordinace agendy EU podle něj zůstane sekci pro evropské záležitosti úřadu vlády pod vedením premiéra, který je členem Evropské rady.

Ministerstvo kultury řeší podle Zaorálka klíčová témata, není kvůli covidu ve standardním provozu, vyplácí kompenzace pro tisíce lidí v kultuře. Domnívá se, že na ministerstvu kultury je jeho práce nyní potřeba, a také uvedl, že ho potěšila, až dojala velká podpora, jíž se mu v posledních dnech z kulturní obce dostalo. Pokud by měl být v čele resortu vystřídán, pak podle něj člověkem, který kultuře a agendě na ministerstvu rozumí a také lidi z kultury zná. Nástup Birkeho označil Zaorálek za příliš odvážný plán. „Za pár týdnů se nikdo tak složitý systém, jako je kultura, pokud nevychází z jejího nitra, nenaučí,“ podotkl.

Birke v úterý uvedl, že se o práci na ministerstvu neucházel, ale byl požádán, aby se jí ujal jako krizový manažer do říjnových sněmovních voleb. Vzhledem k tomu, že varianta padla, není aktuální ani jeho pomoc v resortu. Dodal, že má spoustu práce v Náchodě i ve Sněmovně, zmínil například zákon o dostupném bydlení.

Zástupci profesních organizací z mnoha oblastí kultury, kteří se v minulých dnech postavili proti odchodu Zaorálka, ocenili, že místo neopouští. Z jeho dnešního vystoupení usuzují, že mu kultura není lhostejná, což je pro ně důležité. Rozhodnutí zatím pokračovat v čele resortu vítá i houslista Pavel Šporcl, který v minulosti Zaorálka veřejně kritizoval. Hudební producent David Gaydečka Zaorálkovo setrvání označil za nejlepší variantu.

Opozice považuje nepřipravenou změnu v Černínském paláci za nezodpovědnost či neuvěřitelný hazard. „Neuvěřitelný hazard s českou zahraniční politikou: odvolat ze dne na den ministra zahraničí a nemít nástupce. Komu to slouží? Prosazování zájmu ČR určitě ne,“ kritizoval situaci na twitteru předseda ODS Petr Fiala. „Odvolat ministra a nemít vyřešeno, kdo za něj povede ministerstvo, tomu říkám zodpovědná politika,“ ironicky konstatoval šéf lidovců Marian Jurečka. Podle předsedy Starostů a nezávislých (STAN) Víta Rakušana vláda prokazuje, že ignoruje autentickou pozici zahraniční politiky.