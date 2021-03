Česko nic vracet nebude. Evropská komise ukončila vyšetřování střetu zájmů ministra zemědělství Tomana

PRAHA Evropská komise (EK) ukončila prověřování ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) kvůli možnému střetu zájmů bez sankce. Česká republika proto nebude vracet peníze za poskytnutí dotace pro firmu navázanou na Tomanovu rodinu. V pátek to sdělil mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Prověřování kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a koncernu Agrofert nadále pokračuje. Tomanův střet zájmů se podle médií a opozice mohl týkat společnosti Agrotrade, který z 80 procent vlastní ministrův otec Miroslav Toman starší.

„Ve formálním sdělení ze dne 23. února 2021 je bod auditního šetření Evropské komise k tvrzenému potencionálnímu střetu zájmů ministra zemědělství veden již jako uzavřený. K uzavření tohoto bodu došlo po konání bilaterálního jednání a s přihlédnutím k dodatečným informacím, které byly EK poskytnuty ze strany národních orgánů. Tento bod auditního šetření byl uzavřen bez návrhu udělení sankce ze strany EK,“ napsal mluvčí. Další informace podle něj úřad nemůže poskytnout, protože ostatní části prověřování jsou stále otevřené.

Výše zmíněné prověřování je součástí tzv. zemědělského auditu. Další část řeší ministerstvo pro místní rozvoj. Na začátku března odeslalo do Bruselu odpověď na dopis Evropské komise se závěrečnou auditní zprávou o tomto možném premiérově střetu zájmů. Obsah odpovědi i veškerá komunikace zůstávají v důvěrném režimu.

Evropská komise zaslala v listopadu 2019 českým úřadům konečnou auditní zprávu týkající se dotací z unijních fondů vyplácených Agrofertu. V předběžné auditní zprávě EK v nezemědělské části konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. ČR by kvůli takovému hodnocení mohla vracet do unijního rozpočtu kolem 450 milionů korun.

Babiš možnost střetu zájmů odmítá a tvrdí, že Česká republika žádné peníze Bruselu vracet nebude. Podle několika europoslanců zástupci EK sdělili členům výboru Evropského parlamentu, že závěry auditu EK týkající se Babiše potvrzují jeho střet zájmů.