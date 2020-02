Exministr Jiří Havlíček je horkým kandidátem na post šéfa Úřadu práce. Babiš to považuje za špatný vtip

Praha Padlý ministr průmyslu a obchodu za ČSSD Jiří Havlíček (43), jehož kariéru v politice zlomila v prosinci 2017 aféra lithium, je nyní horkým kandidátem na post generálního ředitele Úřadu práce ČR. Nového šéfa, jehož jméno vzejde z výběrového řízení, má ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD v plánu jmenovat v pátek 14. února.

„Ve čtvrtek 6. února jsem se zúčastnil výběrového řízení na tuto pozici. O výsledku jsem však zatím nebyl informován,“ sdělil LN Jiří Havlíček s tím, že poté, co na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) zrušili jeho pozici náměstka ministra kvůli organizačním změnám, je na překážkách na straně zaměstnavatele a je mimo výkon státní služby.

„Sekce pana Jiřího Havlíčka byla zrušena v červenci 2019. Je mimo státní službu, což podle zákona běží šest měsíců. De jure je ještě zaměstnancem státu s postavením mimo službu, které mu skončí zhruba za týden,“ reagoval na dotaz LN současný ministr průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček. Pokud Jiří Havlíček z ČSSD vyhraje výběrové řízení, znamenalo by to, že v momentě, kdy mu končí angažmá na MPO, bude okamžitě jmenován ministryní Maláčovou do funkce šéfa Úřadu práce ČR.



Úřad práce ČR je podle zákona podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). Generální ředitelka Kateřina Sadílková, která úřad vedla od roku 2015, koncem prosince loňského roku rezignovala z rodinných důvodů. Řízením Úřadu práce ČR byl pověřen Viktor Najmon, šéf kanceláře ředitele.

Podepsání memoranda. Vlevo Keigh Coughlan - generální ředitel a předseda správní rady Europen Metals Holdings a vpravo ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Ministryně Maláčová na dotaz LN, který redakce vznesla v dopoledních hodinách, nereagovala. Avšak později v pořadu Otázky Václava Moravce na ČT24 na otázku, zda Jiří Havlíček bude jmenován generálním ředitelem Úřadu práce ČR, odpověděla, že tuto informaci nemůže potvrdit, ani vyvrátit. „Pan Jiří Havlíček byl jedním z účastníků výběrového řízení, ale celý proces ještě není u konce. Generálního ředitele vybírám já a já jsem tak ještě neučinila.“

O tom, že by Jiří Havlíček od příštího pátku mohl vést Úřad práce ČR, spekulovala v neděli ráno na Twitteru předsedkyně sněmovního výboru pro sociální věci Jana Pastuchová (ANO). „Vrabci na střeše si štěbetají, že novým generálním ředitelem Úřadu práce ČR bude Jiří Havlíček, kdysi ministr průmyslu za ČSSD. Doufám, že se vrabci pletou. Stát se trafikou ČSSD je poslední, co Úřad práce ČR při svých problémech potřebuje,“ napsala ve svém tweetu Pastuchová s tím, že tento post vysokého státního úředníka by měl být naprosto apolitický. „Argument výběrové řízení je fajn, ale nemusí vždy zafungovat přesvědčivě,“ dodala na Twitteru.

„Považoval bych to za špatný vtip. Chápu, že sociální demokracie hlavně hledá trafiky pro své lidi, ale neměli by to přehánět, protože si myslím, že je to pozice pro odborníka. My, samozřejmě, pokud mluvím za sebe i hnutí ANO, tak my zásadně nenominujeme politické nominanty. Snažíme se najít odborníky, a to se podle mého i daří,“ uvedl premiér Babiš pro ČT24 na dotaz, jaký má názor na případné jmenování Jiřího Havlíčka jako generálního ředitele Úřadu práce ČR.

Předseda opoziční KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že by bylo „minimálně zvláštní“, pokud by se exministr Havlíček stal šéfem úřadu práce. Podle Jurečky by měl mít budoucí generální ředitel tohoto úřadu mít zkušenost s fungováním úřadů práce.