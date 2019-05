Exministryně Válková se stala vládní zmocněnkyní pro lidská práva. Zůstane poslankyní

Helena Válková Datum a místo narození: 7. ledna 1951, Chlumec nad Cidlinou

Vzdělání: vystudovala Právnickou fakultu UK; profesorský titul získala na univerzitě v Trnavě

Současná funkce: poslankyně (ANO; od října 2013), rektorka Vysoké školy podnikání a práva v Praze; ve Sněmovně je mimo jiné předsedkyní petičního výboru a místopředsedkyní stálé komise pro Ústavu ČR

Kariéra: po skončení studií až do konce 80. let pracovala ve Výzkumném ústavu kriminologickém a Ústavu státu a práva ČSAV; na jaře 1990 založila skupinu pro přípravu reformy trestního zákonodárství, počátkem 90. let absolvovala studijně-výzkumný pobyt na Institutu Maxe Plancka v německém Freiburgu, posléze začala vyučovat na Filozofické a Právnické fakultě UK; v roce 1993 založila a dalších 18 let vedla českou pobočku německého nakladatelství právnické a ekonomické literatury C. H. Beck; v roce 1999 byla jmenována vedoucí katedry trestního práva na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (do roku 2011); v říjnu 2013 byla zvolena do Poslanecké sněmovny a od ledna 2014 do března 2015 byla ministryní spravedlnosti ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD)

Členství a funkce v politických stranách: před rokem 1989 byla v KSČ; na počátku 90. let se angažovala v Občanském fóru; od ledna 2015 je členkou hnutí ANO

Rodina: vdaná, jejím manželem je spisovatel Václav Budinský; má dospělého syna Ostatní: Její nominace na zmocněnkyní pro lidská práva vyvolala u některých odborníků překvapení. "Nikdy jsem nezaznamenal, že by se touto problematikou zabývala," řekl například její nástupce v čele ministerstva spravedlnosti Robert Pelikán. Šéf Institutu pro sociální inkluzi a někdejší šéf Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček nepovažuje podle svého vyjádření pro Hospodářské noviny Válkovou za člověka, který by se v oblasti lidských práv nějak profiloval a měl v oboru autoritu.

Jako právnička a vysokoškolská pedagožka se specializovala na trestní právo a kriminologii. Podílela se mimo jiné na vypracování zákona, který posílil práva obětí trestných činů.

Patřila ke kritikům poměrů na plzeňské právnické fakultě, kterou někteří studenti absolvovali za podezřelých okolností. Kvůli svému kritickému vystupování byla v roce 2009 na přechodnou dobu odvolána z funkce vedoucí katedry trestního práva. V roce 2011 ze školy odešla.

Kontroverzi vzbudil v březnu 2014 její výrok pro server Echo24, že za protektorátu se Čechům "zas tolik nedělo". Ministryně se za svá "zřejmě nešikovná" slova omluvila s tím, že měla na mysli to, že Čechy a Morava na rozdíl od jiných zemí nebyly válečným územím.

Resort spravedlnosti pod vedením Válkové předložil například návrh na rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob, dále novelu, která umožňuje rozsáhlejší odčerpávání majetku trestně stíhaným lidem, či návrh, který má přispět k ochraně majetku nezadluženého manžela před exekucí.

V říjnu 2016 neúspěšně kandidovala do Senátu za Prahu 11.