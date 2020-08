Expertní skupina jedná o zkrácení povinné karantény o čtyři dny. Hlavní hygienička Rážová je pro

Praha Karanténa, která nepotrvá dva týdny, ale pouze deset dní: takový je plán, který nyní diskutuje expertní skupina resortu zdravotnictví. Souhlasně na něj přikyvuje i hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Zkrácení karantény ze současných 14 dní pouze na 10. O tom se na ministerstvu zdravotnictví čile diskutuje v rámci expertní klinicko-epidemiologické skupiny, která má v tomto tématu hlavní slovo. Se zkrácenou dobou karantény souhlasí i hlavní hygienička Jarmila Rážová, jak uvedl server iDnes.cz.

„Já bych i pro omezení karantény byla,“ řekla v rozhovoru pro MF DNES Rážová. „Nicméně je to opravdu věc velmi vážné odborné diskuse kliniků i epidemiologů. Stále poměrně dost případů vznikne desátý den a inkubační doba viru je čtrnáct dnů,“ doplnila k tématu. Rozhodnutí ohledně zkrácení délky karantény by pak podle ní mělo padnout nejdéle do konce srpna.



Přestože v Česku stále platí povinnost při nákaze koronavirem setrvat v karanténě po dobu dvou týdnů, mnohé další země již zavedly standardní dobu deseti dnů. Jedná se například o Švýcarsko, Norsko a naposledy sousední Rakousko.

Aktuálně je v České republice spojena karanténa se 14 dny izolace. Pokud má však pacient po uplynutí této doby pozitivní test, ale nemá žádné příznaky, může karanténu ukončit. Po určité době totiž přestává být infekční a tím rizikem pro ostatní.